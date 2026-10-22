Protestul de la mina Vulcan s-a încheiat. Ce au obținut minerii care s-au blocat două zile în subteran

Protestul de la mina Vulcan s-a încheiat. FOTO: Getty Images

Protestul minerilor care s-au blocat, timp de aproape două zile, în subteranul minei Vulcan, din Valea Jiului, s-a încheiat în cursul nopţii de miercuri spre joi. Activitatea a fost reluată, după ce protestatarii au primit asigurări că revendicările lor vor fi rezolvate.



Minerii au discutat cu secretarul de stat în Ministerul Energiei, Marius Poşa, şi cu preşedintele Consiliului de Administraţie al Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ), Dan Marinescu, care au promis că vor căuta soluţii pentru rezolvarea inechităţilor în ceea ce priveşte veniturile angajaţilor.



"Va trebui iniţiat un act normativ pentru exceptarea salariilor minerilor de la prevederile ordonanţei-trenuleţ. În acest fel se va crea cadrul legal pentru rezolvarea problemelor legate de salarii. În urma discuţiilor, minerii au acceptat să renunţe la protest. Activitatea a fost reluată", a declarat, joi, pentru Agerpres, preşedintele Sindicatului Muntele, Alin Sîn.



În urma acordului la care s-a ajuns, cei aproape 70 de mineri care au protestat în mină au ieşit la suprafaţă.



Liderul sindical a mai spus că starea de sănătate a celor doi mineri care au ajuns, miercuri, la Compartimentul de Primiri Urgenţe Vulcan s-a ameliorat şi că aceştia sunt în afara oricărui pericol.



Protestul de la Mina Vulcan a început marţi, după ce minerii transferaţi de la mina Lupeni au constatat că venitul lor este mai mic cu circa 300 de lei faţă de salariul pe care îl aveau atunci când lucrau la Lupeni. Transferul a fost efectuat în condiţiile în care mina Lupeni se află în procedură de închidere.



Minerii au transmis o listă cu două revendicări care se referă la alinierea salariilor pentru toţi angajaţii CEVJ, la nivelul maxim aflat în plată la acest moment, pe fiecare categorie de personal, şi la aplicarea coeficienţilor de ierarhizare, conform Contractului Colectiv de Muncă (CCM), în vigoare.



Conform OUG nr.108/2022, lucrările închidere, ecologizare şi punere în siguranţă a minelor Lupeni şi Lonea trebuie realizate etapizat până la 31 decembrie 2026.



În ceea ce priveşte exploatările de cărbune Livezeni şi Vulcan, termenul prevăzut pentru închidere este 31 decembrue 2032. Proiectele tehnice pentru închiderea celor patru mine de huilă din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului au fost avizate favorabil de Ministerul Energiei.