Pulpe de pui contaminate cu salmonella, retrase de la vânzare. Lista magazinelor unde au fost comercializate

”Va informam ca Metro Cash & Carry Romania a initiat retragerea de la comercializare si de la clienti a articolului mentionat mai jos. Motivul rechemarii: prezenta Salmonella enteritidis.

In cazul in care ați cumpărat produsul menționat mai sus, va rugam sa nu îl consumați si sa îl returnați in magazinele Metro Cash & Carry Romania SRL pana pe 04.02.2022, urmând sa primiți contravaloarea acestuia.

Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente cauzate de acest incident”, se arată pe pagina Autorității Naționale Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.