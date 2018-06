Punctul de întâlnire. Harta celor patru manifestații de sâmbătă din București

foto: captura Antena 3

Organizațiile PSD din țară au mobilizat pentru mitingul de sâmbătă seară fiecare de la sute la câteva mii de oameni care se vor deplasa spre Capitală cu sute de mașini personale, autocare, microbuze și chiar garnituri de tren închiriate.

Potrivit liderilor județeni, cheltuielile vor fi suportate de fiecare organizație în parte, cu excepția celo fără resurse financiare, caz în care s-a apelat la cea județeană.

PSD speră să aducă în Piața Victoriei 500.000 de membri și simpatizanți.

Cu doar câteva ore înainte de mitingul PSD, în fața Guvernului, are loc întâlnirea pentru marșul Bucharest Pride 2018, organizat de Asociația ACCEPT.

Forțe de ordine impresionante vor supraveghea desfășurarea evenimentelor, inclusv din aer.

Radu Tudor a prezentat, vineri, la Punctul de întâlnire, harta celor patru manifestații din București.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a dat asigurări vineri că vor fi luate toate măsurile necesare pentru gestionarea corespunzătoare a fiecărui eveniment în parte care va avea loc sâmbătă, 9 iunie, cu aprobarea Primăriei Capitalei, transmite Agerpres.



"Vreau să îi asigur pe români că am cerut structurilor Ministerului Afacerilor Interne să ia toate măsurile necesare pentru gestionarea corespunzătoare a fiecărui eveniment în parte. Toate sunt importante, iar instituţiile statului sunt în slujba tuturor cetăţenilor, motiv pentru care am solicitat ca fiecare acţiune a forţelor de intervenţie să aibă în vedere, cu prioritate, protecţia participanţilor. Am încredere că aşa se va întâmpla", a scris ministrul pe Facebook.



Carmen Dan, care va participa la mitingul PSD, a precizat că îşi va încredinţa propria siguranţă jandarmilor, poliţiştilor şi celorlalţi reprezentanţi ai MAI.



"La mitingul PSD voi fi alături de colegii mei, întrucât sunt de părere că tăcerea şi indiferenţa nu vor ajuta niciodată la construirea unei societăţi care să se bazeze pe democraţie. Întotdeauna acţiunile care m-au ghidat în viaţă au avut ca pilon principal dreptatea, respectarea legii şi a Constituţiei. Cred cu tărie că este esenţial să ne asumăm răspunderea pentru faptele şi acţiunile noastre, fie că suntem miniştri, procurori, preşedinţi sau simpli cetăţeni", a mai scris ministrul în postarea sa.



Jandarmii bucureşteni au anunţat că vor fi prezenţi la toate cele 13 evenimente aprobate a se desfăşura în cursul zilei de sâmbătă, în vederea asigurării protecţiei participanţilor şi prevenirii unor eventuale stări conflictuale, informează un comunicat de presă al Jandarmeriei Capitalei.



Scopul misiunilor Jandarmeriei Capitalei este acela de a menţine un climat de linişte care să permită exercitarea drepturilor şi libertăţilor garantate tuturor cetăţenilor de prevederile legale în vigoare şi de Constituţie.



Potrivit Jandarmeriei, dispozitivul de intervenţie al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti va fi dimensionat corespunzător astfel încât să permită îndeplinirea misiunilor specifice în cele mai bune condiţii.



De asemenea, la nevoie, acest dispozitiv va putea fi suplimentat în cel mai scurt timp, fiind pregătită, în acest sens, rezerva de cadre necesară.



Jandarmii recomandă cetăţenilor care vor participa la aceste adunări publice să manifeste înţelegere faţă de măsurile luate, să adopte un comportament civilizat, să respecte indicaţiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură şi să anunţe cea mai apropiată patrulă de jandarmi dacă observă persoane care au un comportament antisocial.



Nu în ultimul rând, din raţiuni de siguranţă publică, participanţii la protest sunt rugaţi să nu deţină bagaje sau genţi voluminoase şi să se îndepărteze de persoanele/grupurile care au intenţia de a periclita buna desfăşurare a evenimentelor.



Primăria Generală, prin Comisia de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice, a aprobat pentru sâmbătă următoarele evenimente:



1. Piaţa Constituţiei - Teatrul Excelsior - eveniment cultural - spectacol de teatru "Vlaicu Vodă";



2. Creart - Centrul Istoric - eveniment cultural - Simfonii pe asfalt;



3. Asociaţia Accept - Marş al Diversităţii pentru vizibilitatea comunităţii LGBT



4. Fundaţia Inovaţii Sociale Regina Maria - eveniment divertisment pentru copii - Marea Ţopăiala - Parcul Regele Mihai I Nordului;



5. Asociaţia Platforma Unionistă "Acţiunea 2012" - adunări publice de susţinere a unirii cu Republica Moldova



6. Asociaţia Iniţiativa Prelungirea Ghencea şi Grupul Civic Iniţiativa Domneşti



7. Societatea Rima Special SRL - eveniment cultural - Cărţi pe roţi



8. Asociaţia Romana Quigong Falun Dafa Romania - acţiune de informare



9. SC Olga Gudynn International School SRL - eveniment sportiv - în parcul Regele Mihai I



10. PSD - adunare publică împotriva abuzurilor



11. Partidul Noua Dreaptă - Marşul Normalităţii



12. PROEDUS - eveniment sportiv - cros - în Parcul Regele Mihai I



13. Teatrul Ţăndărică - spectacole de teatru - Parcul Sebastian