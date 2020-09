Presa din America de Sud îl numeşte "Regele cumbiei din Romania", mai ales că şi-a lansat recent un album realizat împreună cu producatorii lui Luis Fonsi şi ai Gloriei Estefan.

Radhu a vorbit la Antena 3 despre muzica sa și cum a reușit să intre într-unul dintre cele mai prestigioase topuri muzicale ale lumii.

„Am intrat în Billboard, deja plecasem din Argentina, mă aflam în România când m-am trezit cu foarte multe telefoane. Toată vara am fost ocupat să dau interviuri. Eu am un album, Puro Amor cu piesa de rezistență Puro Amor. A intrat în Billboard pentru că este un album original, am creat acolo, împreună cu porducătorii, un stil. Mi-au spus vii din România, ne permitem să cream un stil prin tine. Am făcut o fuziune de ritmuri latino-americane și am îmbinat foarte multe stiluri, nu numai stiluri cât și instrumente. Întorcându-mă în România am aflat că am intrat în Billboard Latin alături de Shakira, Maluma”, a povestit tânărul cântăreț.

Radhu: Cea mai mare satisfacție pentru mine a fost să le arăt că România nu este acea țară gri, că suntem o țară latino, de foc

„Noi chiar și în comunism am avut acel foc. Sunt mândru că sunt latin, român și mă bucur să le arat cât de mult ne asemănăm. Eu am încercat să ies din România, unde sunt alte ritmuri, dar avem și publicul nostru, oameni care se găsesc în ritmurile latino. Mă gândesc foarte clar ce reprezintă piesele mele. Actorii din Televisa m-au susținut, am participat la emisiuni importante, unde se filmau și telenovele. Acum mă ocup de promovarea albumului”, a mai spus Radhu la „Eroul Zilei”.

Radhu, românul care cucerit America Latină