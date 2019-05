Radu Mazăre, dezvăluiri despre judecătorul care l-a condamnat la închisoare: "Celebrul și temutul" Ionuț Matei, cunoscut ca un apropiat și un bun executant al sistemului securist reînviat în ultimii ani în România

foto- Facebook

Radu Mazăre anunță că dă statul român în judecată la CEDO. „Toate considerentele de condamnare sunt clar împotriva jurisprudenței și deciziilor CEDO de până acum, dar sigur că până voi ajunge eu să fiu judecat acolo voi face pușcărie. Eu consider că nu este o justiție”, susține fostul primar al Constanței, într-un comunicat remis prin intermediul avocatului său.

Fostul primar a mai spus că judecătorul Ionuț Matei a fost pus cu mâna președinte de complet în mod nealeatoriu. „M-a condamnat în doar trei termene la nouă ani de pușcărie. A înlăturat expertizele judiciare care au concluzionat că prejudiciul în acest dosar este zero”, a mai spus Radu Mazăre.

Vad ca foarte multi vorbesc despre condamnarea mea de 9 ani si a celorlati oameni din acest dosar, care este in opinia mea si a avocatilor una absolut nedreapta si revoltatoare.

Pe fondul acestui dosar, la Curtea de Apel Bucuresti, pe parcusul a 8 ani de proces, a 106 termene si a 5 judecatori schimbati, s-au realizat de catre instanta doua expertize judiciare – mamut . Una de evaluare imobiliara si una topografica. Ambele expertize au evidentiat un prejudiciu zero, demoland raportul DNA-ului facut in acest sens. Asa se face ca la finalul judecatii la Curtea de Apel au fost zeci de achitari in dosar iar eu am fost condamnat cu suspendare, ca sa fie ceva.

In apel insa, la ICCJ, "celebrul si temutul" judecator Ionut Matei, pus cu mana presedinte de complet in mod nealeatoriu, cunoscut ca un apropiat si un bun executant al sistemului securist reinviat in ultimii ani in Romania, m-a condamnat, in doar 3 termene, la 9 ani de puscarie. Cum? Foarte simplu:

− 1. a inlaturat expertizele judiciare neutre realizate de instanta de fond si s-a bazat numai pe rapoartele acuzatorului, adica ale DNA

− 2. fara probe noi, le-a reinterpretat pe cele existente deja.

Trebuie adaugat ca in dosarul ANRP 1, dosar similar cu al meu, in motivarea achitarii inculpatilor de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie se scria ca nu pot raspunde membrii comisiei de retrocedare pentru valorile din expertizele realizate de catre evaluatori autorizati in cazul retrocedarilor. Adica, invers de cum s a apreciat in dosarul meu!!!

Toate considerentele de condamnare a mea sunt clar impotriva jurisprudentei si deciziilor CEDO de pana acum, dar, sigur, pana voi ajunge sa fiu judecat acolo voi face puscarie. Ca si in cazul primarului Mircea Gutau!", se arată printre altele, în documentul dat publicității trimis de Mazăre.

prin avocat Haralambie Lizeta”, se arată în comunicatul lui Radu Mazăre.

