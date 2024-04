Ștefan Radu Oprea, ministrul Economiei, despre drona românească: ”Este un proiect în care cred”

Ștefan Radu Oprea, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a spus, în plenul Senatului, că proiectul privind drona românească este unul în care crede și mai susține că strategia naţională pentru industria de apărare este refăcută şi ţine cont de noile abordări la nivel european.

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Alexandru Dobre

În cursul zilei de miercuri, Ștefan Radu Oprea a afirmat în plen că Ministerul Economiei, MApN și Ministerul Cercetării și Inovării și-au propus prin intermediul acestui nou proiect, al dronei românești, să identifice multe companii românești care au produse deja foarte performante.

Ministrul Economiei a mai spus că are mare încredere în drona românească.

”Despre drona românească, da, este un proiect în care cred. Este un proiect în care am identificat foarte multe companii românești care au produse deja foarte performante și vom reuși împreună cu MApN și Ministerul Cercetării și Inovării să aducem acest proiect al dronei românești mult mai aproape”, a spus Radu Ștefan Oprea, în plenul Senatului, notează Mediafax.

De asemenea, Ștefan Radu Oprea a spus că ministerul pe care îl conduce are în lucru o strategie națională pentru industria de apărare.

”Ministerul Economiei are în lucru strategia naţională pentru industria de apărare, care este refăcută, ţine cont de noile abordări la nivel european, şi care va fi o strategie publică, pentru că atunci când am intrat în minister am găsit o strategie de 580 de pagini care era secretă”, a spus Radu Ştefan Oprea.