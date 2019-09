Radu Tudor, despre România: „O țară fără viitor e o țară fără investiții strategice în infrastructură”

foto: captura Antena 3

Radu Tudor face o radiografie dură pe blogul său a sistemului feroviar românesc din care lipsesc investițiile, atrăgând atenția că România nu a mai cumpărat o locomotivă de 45 de ani, iar strategiile de dezvoltare ale acestui segment de transporturi tranează inexplicabil.

„Aud ca e greva la CFR si ascult vocea unui ceferist : “Avem locomotive vechi, de 45 de ani nu s-a mai cumparat nici o locomotiva noua la CFR ! Durata lor de viata este de 20 de ani. Noi am depasit-o demult si punem in pericol viata angajatilor si a calatorilor. Ati vazut cate locomotive se strica in camp si cu greu gasim unele sa le inlocuiasca. CFR e vaca de muls a politicienilor si noi suntem tratati ca niste sclavi“.

Avand in vedere insistenta mea pentru infrastructura moderna din perspectiva securitatii nationale, absenta acesteia si strigatul disperat la oamenilor din domeniu devoaleaza dimensiunea atentatului.

CFR este compania care a cumparat de vreo 80 de milioane de euro garnituri second hand cu azbest toxic in ele?

CFR este compania care a pus la dispozitia ministrului Transporturilor un Audi A6 de 70.000 euro?

CFR este compania in care factura de reparatie a unor masini de lux depaseste cateva sute de mii de euro pe an?

CFR este compania care cumpara pentru palatul sau de la Snagov fete de perna cu adaos de 5000 %?

Si cate ar mai fi de spus despre golania infernala care a ingenuncheat din interior a 2 a armata a tarii.

Concluzionez : o tara fara investitii strategice in infrastructura, fara legatura directa pe autostrada si cai ferate rapide intre propriile regiuni istorice si cu tarile din UE, cu locomotive de 45 de ani, tara in care brandul transporturilor de orice fel este “intarzierea” – aceasta tara n-are viitor.

De exemplu, smecheria politica numita PNDL, ce valoreaza intre 7 si 10 miliarde euro anual, nu schimba Romania la fata, nu generaza progres economic si locuri de munca. Banii astia sunt de fapt o pusculita politica, ce se duc pe niste pavele de partid cu pret de 10 ori mai mare catre mii de firme, controlate in cea mai mare parte de politicieni din zona centrala si locala”, a scris Radu Tudor pe blogul său.