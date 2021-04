Radu Tudor: În sfârşit, intelectualii se ridică împotriva manipulărilor, prostiei şi conspirațiilor, împotriva fake news

Într-o postare pe blogul personal, Radu Tudor publică poziţia rectorului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) Târgu Mureș, dr. Leonard Azamfirei.

"Am criticat zilele acestea lipsa de implicare a intelectualității, a specialiștilor cunoscuți, a conducătorilor instituțiilor României în a combate valul uriaș de ură, manipulare, conspirații si troglod care se revarsă asupra societății românești. Pandemia este folosită de personaje fără scrupule pentru profitul lor personal sau pentru beneficii politice de indivizi cu educație precara, dar cu o violență fizică si de limbaj de tip medieval.

Iată cum după un comunicat slab, postat pe internet de președintele Klaus Iohannis, încă a o voce condamnă derapajele grave. Voi semnala pe acest blog toate luările de poziție, oricât de puține şi timide ar fi ele in raport cu acest tsunami de fake news, manipulare si grobianism revărsat pe strada, în social media sau mainstream media.

Rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) Târgu Mureș, dr. Leonard Azamfirei, susține că suprasolicitarea profesională, fizică şi emoțională la care este supus personalul medical, inclusiv sub presiunea străzii, duce la cazuri precum cel al tânărului rezident de la Timișoara. Potrivit lui Azamfirei, medicii nu își doresc să fie declarați eroi sau să fie urcați pe un soclu, însă nici să fie prăbușiți în “huiduieli grotești", arată Radu Tudor.

În continuare, postarea rectorului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie Târgu Mureș.

“Zilele acestea am primit cu toții trista veste a morții fulgerătoare a unui tânăr medic rezident ATI de la Spitalul Județean Timișoara, care lucra pe o secție ATI, suport COVID. Suprasolicitarea profesională, fizică şi emoțională la care este supus personalul medical, mai ales în ultima perioadă, sub presiunea străzii și a nedreptelor reproșuri și acuzații primite, își spune cuvântul (…) M-au revoltat în ultimele zile anumite manifestări care au promovat ura împotriva personalului medical și culpabilizarea acestuia. În fața unui spital municipal manifestanții strigau: ‘Hoții!’, ‘Asasinii!’. Pe Facebook proliferează postări care susțin că pacienții infectați cu COVID-19 sunt uciși de ‘protocoalele criminale ale OMS’, prin complicitatea ‘eroilor din linia întâi’. Un medic nu își dorește să fie declarat erou pentru munca sa, ci doar respectat. Nu are nevoie să fie urcat pe un soclu, dar nici să fie prăbușit în huiduieli grotești sau să devină ținta frustrărilor sociale. Medicii nu sunt instrumente ale sistemului politic", a afirmat dr. Leonard Azamfirei, într-o postare pe Facebook.