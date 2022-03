Radu Tudor, analist militar, a comentat dezastrul din oraşele ucrainene, aflate sub asaltul nemilos al ruşilor conduşi de Vladimir Putin.

Radu Tudor: "Vladimir Putin trebuie oprit. El nu înţelege mesajele de pace"

"Vladimir Putin nu se opreşte de bunăvoie. El trebuie oprit. El nu înţelege mesajele diplomaţiei, nu înţelege mesajele de pace, nu înţelege tot acest efort occidental uriaş pentru încetarea acestui război inutil şi iraţional. Noi îl putem opri pe Vladimir Putin întărind şi mai puternic flancul de est. În momentul de faţă, Statele Unite au peste 100.000 de militari în Europa şi acesta reprezintă cel mai puternic semnal de descurajare pentru o Rusie războinică şi agresivă, iar faptul că în România avem pentru prima oară în istoria noastră peste 3.000 de militari NATO, faptul că există peste 20 de avioane de luptă, avioane de supraveghere AWACS, există multe alte nave şi aeronave care contribuie foarte serios la întărirea securităţii flancului de est. Toate aceste lucruri sunt observate de Vladimir Putin şi cu siguranţă înţelege că forţa NATO nu trebuie testată nici măcar o secundă.

Din păcate, Transnistria este o enclavă a Rusiei finanţată şi alimentată de Moscova şi ar fi act formal să se realizeze o joncţiune între această zonă autonomă, recunoscută doar de Moscova şi restul zonelor invadate din Ucraina. Numai că, din punct de vedere militar, nu este atât de uşor acest lucru. Aseară, la Punctul de Întâlnire, generalul Virgil Bălăceanu spunea că Rusia nu mai are suflu militar, nu mai are resurse să poată lansa ofensivă şi asupra Kievului şi asupra Odesei şi apoi să meargă mai departe către Transnistria.

Am văzut ştiri din Rusia, o fabrică de tancuri şi-a oprit producţia din lipsă de resurse, de piese de schimb. Am văzut şi faptul că militarii ruşi refuză să mai execute ordinele coloneilor şi generalilor care conduc aceste trupe invadatoare. Aşadar, trebuie să vedem situaţia din teren şi să înţelegem că există un singur lucru pe care noi putem să îl facem în momentul de faţă, dincolo de apărarea noastră de întărire a flancului de est. Trebuie să ajutăm Ucraina cu muniţie, cu armament, cu bani, cu tot ce este necesar ca Ucraina să reziste în faţa acestei invazii. Şi dacă occidentul sprijină în continuare Ucraina, are toate şansele să câştige acest război cu o Rusie îngenuncheată, de o proastă economie şi de o proastă armată", a spus Radu Tudor.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, interviu exclusiv: ”România poate fi în planurile rușilor, mai mult ca sigur”

Primarul oraşului Kiev, Vitali Klitschko, cel care este zilnic cu arma în mână pe străzi, i-a acordat un interviu in exclusivitate colegei noastre Sabrina Preda la News Hour With CNN.

Edilul spune că ambiţiile lui Vladimir Putin de a construi un imperiu nu se vor opri la Ucraina, iar România ar putea fi şi ea în planurile ruşilor.

„Sunt foarte mulți oameni răniți și uciși. Doar în orașul nostru, Kiev, până acum aproape 300 de persoane sunt rănite. Planurile rușilor nu sunt secrete. Kievul este ținta. În patru zile avioanele au încercat să pună stăpânire pe Kiev. Ca primar al Kievului le-am spus tuturor că soldații ruși nu vor ocupa niciodată Kievul.

Peste un milion de bărbați sunt în Kiev. Avem baricade construite pe stradă, la fiecare intersecție. Prin jumătate din corpul meu trece sânge rusesc pentru că mama mea e rusoaică. În Ucraina locuiesc oameni pașnici, nu am fost niciodată agresivi cu nimeni.”, a declarat primarul Kievului.

Vitali Klitschko a spus că cea mai cutremurătoare imagine pe care a văzut-o de la începerea războiului este uciderea copiilor: „Copii uciși, femeile care plâng, bucăți din corpurile oamenilor pe străzi. Este un coșmar.”

Întrebat dacă Rusia își va opri încercările de expansiune la Ucraina, primarul Kievului a precizat că fostele țări ale blocului sovietic ar putea fi viitoarele ținte ale lui Putin.

„Planurile lui Putin sunt să refacă Imperiul Rus și România să nu uite că a fost parte a Imperiului Rus. Unde se vor opri ambițiile rușilor? Donetsk și Lugansk? Nu! Ucraina? Nu! Rușii au invadat Țările Baltice? Da! Mai mult ca sigur, România poate fi în planurile rușilor.”, a explicat Vitali Klitschko.