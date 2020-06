Ce ne așteaptă după data de 15 iunie? Raed Arafat: Încetarea stării de alertă, cât încă nu e totul sub control, e foarte periculoasă

Întrebat dacă se pune problema încetării prelungirii stării de alertă, Raed Arafat a spus că "situația încă nu a revenit la normalitate. Oamenii care gândesc limpede știu că virusul încă există, focare încă apar. Număr de cazuri de infectări încă există. Vedeți că continuăm să avem peste 100 de cazuri zilnic. E o situație care necesită ca anumite măsuri să rămână. S-ar putea să ne trezim în situația în care oamenii să creadă că am revernit la normalitate. Acesta e un mesaj fals".

Când apar focare noi trebuie să luăm măsuri. E foarte posibil ca unele măsuri să fie mai greu de luat. Încă detașăm personal pentru că apar focare în anumite locuri și trebuie înlocuit personalul. Absența stării de alertă poate să ducă la îngreunarea modului de acțiune și la o înțelegere greșită de către populație", a spus Arafat la Antena 3.

Ruperea situației cât încă nu e totul sub control e foarte periculoasă, indiferent ce spun unii sau alții, a mai spus Arafat. "La acest moment, populația trebuie să înțeleagă că dacă se va agrava iar și vom avea un număr mare de cazuri, toți cei care comentează se vor ascunde unde s-au ascuns acum trei luni. Dacă situația era sub control, poate am fi stat liniștiți. Dacă pamenii nu vor respecta măsurile, nu vor purta măști în interior, nu vor păstra distanța, poate vom avea o creștere a numărului de cazuri", a explicat Raed Arafat.