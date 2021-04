Raed Arafat, explicaţii după tragedia de la Spitalul Victor Babeş: "Nu știu dacă s-a sunat la 112"

"Vreau să sublinez clar că ce spun acum poate să fie modifcat în baza datelor care apar în anchetă. Comunic cu rezervă, pentru că situaţia este sub anchetă.

Ventilatoarele, care sunt de fabricaţie americană, când de depăşeşte 6 bari intră în sistem de autoprotecţie şi se opresc, altfel se distruge întregul sistem. Asta se pare că s-a întâmplat astăzi.

S-a întâmplat ce nu a dorit nimeni să se întâmple. În jurul orei 16.25 ar fi crescut presiunea brusc peste 6 bari. Personal am aflat după orele 17", a declarat Arafat într-o conferinţă de presă.

"Colegii au intervenit să salveze pacienţii, nu erau toţi intubaţi. Era un reprezentant al firmei care întreţinere ventilatoarele când s-a întâmplat această situaţie, dar nu a dorit să intre în TIR. A preferat să rămână afară şi să dea numite indicaţii colegilor din interior.

Nu știu dacă în momentul în care reprezentantul firmei nu a dorit să intre în TIR pacienții mai erau în viață. Asta urmează să se stabilească. TIR-urile erau în garanție, au fost verificate o dată la 2-3 luni.

Raed Arafat a declarat că a aflat de tragedia de la Spitalul Victor Babeș în jurul orei 17:00, dar nu l-a informat și pe ministrul Sănătății, ci Vlad Voiculescu este cel care l-a apelat, după ora 18:00 pe șeful DSU

„Eu mai degrabă pot să spun că dânsul m-a sunat prima dată și nu am sunat în alte părți. Eram în discuții să văd că situația este sub control. Dânsul m-a sunat dar după ora 18.00. M-a sunat și am explicat toată situația care este și în ce situație ne aflăm. Deja era anunțat și noi l-am informat până la ce nivel am ajuns, toate aceste aspecte”, a explicat Raed Arafat.

„Am aflat în jurul orei 17:20 că este o problemă, am aflat ulterior că sunt pacienți în stop și apoi că sunt pacienți în stop-cardiorespirator. Apoi a fost anunțată poliția, nu știu ora exactă, dar am vorbit personal cu adjunctul Poliției Capitalei, Gavriș. Știa deja de incident.

Cadrele medicale au încercat o ventilare medicală, dar având în vedere starea pacienților era clar că orice dereglare ar fi dus la stop cardiac. Dânsul m-a sunat prima dată, dar după ora 18:00. Noi l-am informat până la ce nivel am ajuns și că au intervenit toate mașinile.

Noi am aflat la 17 și ceva și a mai durat până s-a stabilizat. Nu puteam să dăm un comunicat cu date minimale, pentru că ele puteau să fie eronate. Ne trebuiau niște informații mai clare, să înțelegem ce s-a întâmplat. Nu puteam să vorbim cu colegii care lucrau pe pacienți.”

Am mai avut tragedii. Piatra Neamț, Balș, dar nu putem să negăm că sistemul a salvat foarte multe vieți

Am mai avut tragedii. Piatra Neamț, Balș, dar nu putem să negăm că sistemul a salvat foarte multe vieți. România, la ce sistem avem, modul în care a făcut față, este un mod acceptabil pentru nivelul sistemului, pentru infrastructură, condițiile. România a făcut toate eforturile că să poată să treacă tot mai corect.

Pandemia este un dezastru. România a făcut față. Dacă ne uităm anul trecut și acum, dacă ne uităm la paturi ATI, suntem foarte departe. Sistemul continuă să fie sub presiune. Bolnavii vin tardiv la spital, asta aduce o presiune. Am reușit să creștem numărul de paturi. Nu am ajuns faptic la 1600, avem 1530 la ATI.

Incidente au avut loc pentru că în momentul în care sistemul este sub presiune pragul la care sistemul cedează scade. Însă greșeală cea mai mare este să ai boală asta și să stai până nu mai poți să respiri. Dacă ai veni mai devreme, poate ai evita să ajungi la Terapie Intensivă. Noi am crescut capacitatea de ventilație în UPU. Un spital a putu să țină 18 pacienți până să fie preluați.

Vom încerca să găsim soluții, să găsim o balanță. Am făcut mii de detașări, de medici, de asistenți.

Nu am ajuns la faza să nu primi bolnavi. Sper să evităm acest lucru.

Eu nu pot stabili responsabilii, nu sunt judecător. Sunt anchete în curs. Resposabilii le stabilesc anchetele și evaluările", a spus șeful DSU

Raed Arafat: Nu știu dacă s-a sunat la 112

„Nu știu dacă s-a sunat. Poate nu au sunat pentru că aveau echipa de pompieri acolo. Faptul că s-a sunat sau nu la 112 nu este un parametru. Pentru că dacă aveau stație de pompieri acolo este posibil să fi anunțat ei.„

Raed Arafat a spus că a primit sute de apeluri telefonice, însă nu a răspuns decât celor care aveau legătură cu tragedia de la „Babeș”, explicând, astfel, de ce, timp de trei ore, până după ora 20.00, nicio autoritate nu a confirmat tragedia de la Spitalul „Victor Babeș”.

„Telefonul meu a sunat poate din 10 în 10 secunde. Nu am răspuns decât la telefoanele care erau corelate direct cu incidentul. În momentul în care avem situație de urgență rolul nostru principal este să gestionăm situația, chiar dacă suntem în birou sau în altă parte.

A fost pregătit un comunicat care a fost dat, dar răspunsul la telefoane în timpul situațiilor de urgență (...) dacă stăteam la telefon să răspund la toate cu siguranță nu mai aveam ce face de a discuta cu colegii, de a găsi soluții, de a vedea ce fac.

E un lucru care este normal oriunde. Nu poți în timpul urgenței să răspunzi la toate telefoanele decât dacă stai undeva și pe aceasta și alții se ocupă de toată situația. Eram în legătură cu managera Spitalului, la un moment dat cu domnul ministru Voiculescu. Normal că am discutat cu premierul cu domnul premier, cu domnul ministru Bode”, a mai explicat șeful DSU.

