Raed Arafat, despre finanțarea oferită de Uniunea Europeană: Avem trei componente ale proiectului, a început deja implementarea

Investiția va îmbunătăți capacitatea de reacție terestră, aeriană și maritimă a României prin achiziționarea de echipamente noi și prin pregătirea personalului.

Șeful IGSU, Raed Arafat, a vorbit la Antena 3 despre banii acordați României pentru îmbunătățirea capacității de răspuns a României în caz de dezastre.

„Defapt aici vorbim de proiectul în care fondurile au fost alocate în 2017 de către Ministerul Fondurilor Europene și de către Guvern atunci. Noi am început pe baza unei fișe să implementăm viziunea proiectului, care are trei componente. Aici s-a pus contractul depuns recent cu Ministerul Fondurilor Europene, acesta e modul în care se lucrează și a fost trimis la Comisia Europeană pentru aprobare. În cazul în care nu se aproba proiectul, ce se cheltuise până acum intra în sarcina statului român. S-a aprobat proiectul major, suma de 578,4 milioane de euro este defapt suma care vine de la Comisia Europeană, care are o co-finanțare, proiectul în total fiind de 680 de milioane de euro. Diferența va fi suportată de statul român. Avem trei componente ale proiectului, a început deja implementarea”, a explicat Raed Arafat.

Care sunt componentele proiectului pentru care România primește o finanțare de 578,4 milioane de euro

„Avem componenta terestră, care prevede partea de cautare-salvare, partea medicală de urgență, partea de incendii, de incendii de pădure. Prevede aspectele de intervenție, de la macarale, la ambulanțe, la echipamentele pentru cutremur.

După care, avem o componentă aviatică care prevede un număr de 6 elicoptere, din care 4 pentru salvari montane și 2 pentru detașamentul de instrucție al Inspectoratului General de Aviație, la care se adaugă încă 6 elicoptere mari iar licitația este în curs, plus un simulator aviatic care să adauge la calitatea de pregătire a piloților. Elicopterele mari vor fi pentru oprațiuni de căutare-salvare, stingere de incedii, transport materiale și personal și transport pacienți.

Componenta a treia este cea maritimă care prevede dotarea cu o navă de căutare salvare și stingere incendii la Constanța și 3 nave la Delta Dunării și pe Dunăre. Toate navele au și o componentă medicală de urgență.

Totul ce urmează să se achiziționeze trebuie să fie finalizat la sfârșitul anului 2023”, a mai spus Raed Arafar la Antena 3.

