Ramona Ioana Bruynseels: „Nici nu am îndrăznit să gândesc că Rusia ar fi membru NATO. Am avut o exprimare nefericită”

Ramona Ioana Bruynseels, candidatul umaniștilor la alegerile prezidențiale, a explicat la „Punctul de întâlnire” de la Antena 3 cum a ajuns să spună, în mod greșit, la un post de televiziune, că Rusia face parte din NATO.

„Nici nu am îndrăznit să gândesc că Rusia ar fi membru NATO. Cred că cei care mă cunosc și cei care nu mă cunosc știu acest lucru. Noi știm cu toții de ce a apărut NATO în lume. Ce s-a întâmplat aseară.. eram pe finalul emisiunii, vrei să spui multe, vrei să le spui concentrat și efectiv a avut loc o inversiune a frazei. M-am referit categoric la faptul că România este parte NATO. Am fost întrebată cum văd eu această relație. Bineînțeles că ținând cont de ultima discuție dintre șeful Comitetului Militar al NATO și șeful Statului Major al Rusiei, o discuție care a mers bine, nu pot să fiu optimistă. Noi cu toții ar trebui să ne dorim ca aceste relații dintre NATO și Rusia să se dezghețe și exercițiile din cadrul NATO să continue, iar eu cred că noi trebuie să construim și pe relația cu SUA. Atâta timp cât Rusia își respectă obligațiile la nivel internațional și respectă tratatele pe care le avem și pe care NATO le discută atât de mult, cred eu că trebuie să rămânem în continuare în aceste relații. La asta m-am referit, dar atunci când mai ai câteva secunde din emisiune și presiunea este mare, suntem și noi oameni, suntem obosiți, iată că s-a produs acea inversiune a topicii frazei. Îmi asum întru totul pentru că eu am fost acolo și eu am spus-o. Rusia e un partener foarte dificil”, a explicat Ramona Ioana Bruynseels.