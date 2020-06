Rareș Bogdan, umilit în mod incredibil pe Wikipedia: "is a Romanian Păcălici". Continuarea este și mai jenantă

Dacă versiunea în limba română a Wikipedia îl prezintă pe Rareș Bogdan ca fiind "un jurnalist de televiziune și om politic din România" care "după ce a activat în televiziune, în 2019 s-a înscris în Partidul Național Liberal (PNL) și a fost pus cap de listă între candidații la alegerile europarlamentare din 2019", altfel stau lucrurile în ceea ce privește versiunea în engleză a prezentării politicianului.

Concret, utilizatorii din alte țări află despre Rareș Bogdan că este un "Romanian Pacălici". În afară de acest detaliu nimic nu dă de bănuit că ar fi vorba de o farsă.

"Rareș Bogdan MEP (born 17 September 1974 in Ocna Mureș, Romania) is a Romanian Pacalici who has been a PNL member of the European Parliament for Romania since 2019. He was the leader of the PNL (National Liberal Party) electoral list for the 2019 elections. He is sitting for the EPP group", este textul de prezentare al lui Rareș Bogdan în versiunea în engleză a Wikipedia.

Faptul că o persoană publică, europarlamentar, care reprezintă România la nivel internațional, are o descriere în limba engleză de doar câteva rânduri este și mai jenant. Teoretic de acolo își pot lua informații și jurnaliștii externi, iar Rareș Bogdan ar putea deveni ținta glumelor tuturor.

sursa: en.wikipedia.org

Nu este prima oară când utilizatori anonimi pun la care astfel de farse pe internet. Recent compania Google a fost amendată cu 10.000 de lei de CNCD după ce un utilizator a schimbat denumirea Catedrala Mântuirii Neamului în Catedralei Prostirii Neamului.

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării i-a imputat companiei faptul că s-a încălcat dreptul la demnitate și că a fost o măsură discriminatorie.

„Se recomandă ca în viitor Google București să informeze acționariatul privind situații similare, să traducă codul de conduită și în limba română, totodată să accesibilizeze sistemul de raportare (inclusiv în limba română). La începutul lunii mai 2020, denumirea “Catedrala Mântuirii Neamului” a fost schimbată pe Google Maps, noul nume fiind “Catedrala Prostirii Neamului”, au transmis reprezentanții CNCD, prin intermediul unui comunicat.