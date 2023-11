Răsturnare de situaţie cu pensiile românilor | Adevăratul procent cu care vor fi mărite veniturile vârstnicilor în 2024 - Surse

Scandalul în coaliţia de guvernare pe Legea pensiilor ia amploare, mai ales că în discuții ar fi intervenit şi preşedintele Klaus Iohannis, care a cerut vehement soluționarea conflictelor legate de procentul cu care vor fi majorate pensiile românilor în 2024. Potrivit surselor Antena 3 CNN, sunt vehiculate o serie de modificări.

Sursa foto: Facebook / Poșta Română

Potrivit liderilor coaliţiei, pensiile românilor vor creşte de două ori în 2024, însă există voci care spun că, de fapt, procentul va fi modificat.

Asta pentru că, Guvernul ar mai avea nevoie de 10 miliarde de lei pentru majorarea pensiilor din septembrie 2024 şi, potrivit surselor Antena 3 CNN, Executivul nu are încă o sursă sigură pentru finanțarea acestui demers.

Practic, procentul pentru majorarea pensiilor românilor în 2024 ar putea creşte în medie doar cu 23%, şi nu cu 40%, aşa cum se anunţase inițial.

Adevăratul procent ar fi ieşit la iveală în urma scandalului între PNL şi PSD, în care anumite persoane din cele două formațiuni au lansat ideea că procentul de 40% ar fi de fapt nerealist, şi va fi o presiune imensă pe bugetul de stat.

Vorbim de o anvelopa de 25 de miliarde de lei, adică 5 miliarde de euro, sumă din care Executivul ar avea, potrivit surselor Antena 3 CNN, doar 15 miliarde de lei.

Liderii Coaliției, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă susțin însă că promisiunile cu creşterea pensiilor de două ori în 2024 făcute pentru români vor deveni realitate, iar colectarea sumelor necesare ar putea veni şi din combaterea evaziunii fiscale și digitalizarea ANAF.

Nicolae Ciucă: "PNL nu s-a opus creșterii pensiilor. Am promis şi vom face"

"Partidul Național Liberal nu s-a opus creșterii pensiilor, doamne ferește. Am demonstrat practic în acești ani de guvernare că într-adevăr am crescut pensiile cu 40% ultimele două dăți în anul 2022. Cum am putea să ne gândim la chestiunea aceasta? Singurul lucru pe care am vrut să clarificăm a fost diferența de cifre care s-au vehiculat în spațiul public. Una este să vorbești despre o anvelopă de 55 de miliarde și alta este să vorbim despre o anvelopă de 25 de miliarde.

Nu putem să ne ducem la oameni să le spunem oameni buni, știți, am promis, dar,nu se poate! Nu, am promis și ce promitem se face din 54 de miliarde în 16 ani, o cincime 11,3 % s-au reușit într-un singur an pe guvernarea liberală cu premier și ministrul la Fondurile Europene. Am lăsat în valoare nominală la PIB 49 de miliarde de euro, peste estimare, în 2022. Asta a însemnat seriozitate, asta a însemnat încredere, asta a însemnat un dialog cu mediul de afaceri", a spus Nicolae Ciucă, liderul PNL.

Marcel Ciolacu: "Legea este sustenabilă, avem banii şi pensiile vor creşte de două ori în 2024"

"Există bani și legea pensiilor se va pune în aplicare. Anul viitor pensiile vor crește de două ori, o dată la 1 ianuarie cu 13,8% și de la 1 septembrie va intra iarăși legea în vigoare cu recalculare. Legea este sustenabilă! Peste 85% dintre pensionari au o pensie mai mică de 3.000 lei. Asta este realitatea.

Peste 60% dintre pensionarii din România au o pensie mai mică de 2.000 lei. Cum să comentez eu așa ceva? Cum să nu fie o prioritate pentru oricine? (...)Banii se iau din bugetul statului, și impozitează anumite pensii.

"Cine vrea să se războiască să o facă cu Ciolacu, cu PSD, dar sa lase oamenii în pace"

Ăla care l-a dus capul să treacă 9,4% în PRR vine acum și scrie Comisiei că legea pe care am trecut-o prin Senat nu e sustenabilă, lege care a fost validată de către Comisie și de către Banca Mondială? Dacă vor să războiască cu cineva să se războiască cu mine că n-am nicio problemă. Să se războiască cu Ciolacu, cu PSD-ul, cu cine vor ei, dar să lase oamenii în pace (...)

Eu vorbesc aproape zilnic cu președintele Partidului Național Liberal (n.r Nicolae Ciucă). Mai mult, vorbesc cu el de câte ori este nevoie. Avem o comunicare și încercăm să luăm cele mai bune decizii pentru români", a spus premierul Marcel Ciolacu la Antena 3 CNN.