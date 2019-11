Răsturnare de situație în cazul fetei dispărute din Dăbuleni! A fost găsită și refuză să se întoarcă acasă. Familia crede că ar fi victima unei rețele de prostituție

Răsturnare de situație în cazul adolescentei din Dăbuleni pe care familia a dat-o dispărută în urmă un an și jumătate.

În urmă cu o săptămână, reporterul Antena 3 Georgiana Murgilă a reușit să o găsească pe fata.

Lovitura pentru familie a venit abia acum fiindcă fata refuză să se întoarcă acasă. Familia spune că că ea ar fi victima unei rețele de prostituție.

Marin Dinu, tatăl fetei dispărute - "Am încercat să vorbesc cu ea. Din păcate, am primit un refuz, dar nu știu care e cauza. Mie nu prea a apucat să-mi spună nimic. A vorbit cu mama mea când am fost să o recunoaștem după ce au prins-o în Craiova. Era prea mult haos. Ei sigur nu se așteptau să fie depistați. E ceva strigător la cer. Am numărul salvat, dar nu reușim deloc să ajungem la un numitor comun. Un lucru curat nu se întâmplă. Dacă era să fi fost o relație, arătau cu totul altfel împreună. Dar din fotografia pe care o avem la dispoziție se vede în ce fel a ajuns fata. Ea spune că nu are niciun fel de problemă. Nu ar fi avut niciun motiv să plece de acasă. Nu i-a lipsit nimic, nu a avut niciun fel de problemă cu absolut nimeni".

Citiți și Cutremurător! Adolescentă-premiantă, furată și traficată!