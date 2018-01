Răsturnare de situație în cazul unui fost polițist rus. A fost condamnat pentru 22 de crime, dar au mai apărut încă 59 de victime

foto: Pixabay.com

Un fost politist rus, condamnat pentru violarea si uciderea a 22 de femei, a mai fost fost adus, miercuri, in fata justitiei pentru alte 59 de crime.

Daca va fi gasit vinovat de toate cele 81 de crime, barbatul risca inchisoarea pe viata, potrivit Agerpres.

Mihail Popkov, un barbat in varsta de 53 de ani, este considerat cel mai mare criminal in serie din istoria recenta a Rusiei. Barbatul ispaseste deja o pedeapsa pentru violarea si uciderea a 22 de femei, dup ace a profitat de functia sa si le-a atras in masina de politie.

Supranumit 'Maniacul din Angarsk', politistul, care a plecat din serviciu in 1998, isi abandona victimele - prostituate, dar si sotii si mame - in padure, in cimitire sau la margini de drum. Doua femei au reusit sa supravietuiasca atacurilor lui Mihail Popkov, fiind grav ranite.

Anchetatorii l-au identificat pe autor in 2012, dupa ce au facut teste ADN la locuitori care detineau o masina ce corespundea cu urmele de cauciuc lasate la locurile crimelor.

Fostul politist isi alegea ca victime femei in stare de ebrietate sau care duceau un mod de viata pe care el in considera 'imoral' si le omora cu toporul sau cu ciocanul, a spus el in decembrie pentru site-ul de stiri Meduza.

"Avem de-a face cu un maniac. E vorba de o dorinta necontrolata de a comite crime", a diagnosticat anchetatorul Evgheni Karcevski, citat de Meduza. El a precizat totusi ca asasinul este considerat responsabil de crimele sale.