Răsturnare de situație! Logodnicul Elenei Udrea rupe tăcerea

Partenerul de viață al Elenei Udrea rupe tăcerea.

Adrian Alexandrov spune într-un interviu în exclusivitate pentru Sinteza zilei care este cea mai mare spaimă a Elenei Udrea și a sa.

Ce s-a întâmplat în ziua în care Interpolul a acționat împotriva Elenei Udrea?

Alexandrov: Eram la o scurtă plimbare prin fața blocului și am fost opriți de patru agenți, două femei și doi bărbați, care ne-au prezentat legitimațiile și s-au prezentat la fiind de la Interpol și că Elena trebuie să-i însoțească. Evident, atât eu cât și Elena, eram panicați. Nu ne așteptam la așa ceva, plus că fiind cu copilul pe stradă care avea atunci doar zece zile eu nu m-am gândit decât la cei voi face cu copilul. Ei o băgau pe Elena în mașină să o ducă la tribunal. Am încercat să vorbesc cu ei în engleză, deci ei vorbeau spaniolă. Le-am explicat că trebuie să mănânce copilul și unul din agenți mi-a lăsat adresa și numărul de telefon al șefului lor. Am mers eu să iau lapte de la Elena.

Care crezi că a fost sensul acestei acțiuni interpol în plină stradă?

Alexandrov: Știu că Alina Bica a cerut audiență cu câteva luni în urmă la șeful Interpol. S-a dus la el, i-a spu exact unde stă, numărul de telefon și dacă are vreodată nevoie de ea sau de Elena să le contacteze și se prezintă. Acțiunea pe care ei au făcut-o în ziua respectivă n-am înțeles-o, mai ales că am văzut și eu ieșirea public a șefului Interopol în care a zis că le intercepta și știa fiecare mișcare. Păi e și normal din moment ce Alina Bica s-a dus și a cerut audiență la el pentri a-i prezenta exact toate informațiile de care ei aveau nevoie. De ce au acționat în acest fel nu știu. Alina și Elena au acest statut de refugiat provizoriu.

Statutul de refugiat figurează la dosarul Elenei Udrea?

Alexandrov: Știu de la Elena că atunci când ea a ajuns la tribunal le-a spus celor de la Interpol că ea are un carnet provizoriu de refugiat. Ei au spus că nu știu de existența acestui document, iar întrebarea mea este acum de ce cei din România nu au atașat acest document atunci când au trimis dosarul către cei de la Interpol? Mă gândesc că dacă ar fi văzut documentul nu ar mai fi fost nevoie de această acțiune stradală.

Ce își conferă acest statut?

Alexandrov: Când ai un statut de refugiat ai anumite drepturi: o identitate protejată, o casă conspirativă în măsura în care dorești și protecție. Eu mă gândesc că acțiunea stradală făcută de cei de la Interpol le-a expus mediatic pe Alina și Elena și le-a pus siguranța în pericol. Toată lumea știe unde locuiesc, cum arată. Se spune despre ele că au averi de milioane de euro, gândiți-vă cât de puțin mă mai simt eu acum în siguranță. În partea aceasta a lumii se vorbește de răpiri, de răscumpărări. Eu, ele, fetița noastră poate fi o țintă în orice moment.

Interviul a fost realizat de Ana Maria Bujor, luni, în Costa Rica.

