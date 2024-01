Răsturnare de situaţie în cazul Ferma Dacilor. Ce au făcut acolo de Crăciun angajaţii suspectaţi de Dinicu că ar fi vinovaţi de incendiu

Răsturnare de situaţie în cazul incendiului de la Ferma Dacilor. Una dintre angajatele de la ferma pensiunii, care se afla acolo cu soţul în noaptea incendiului, a povestit, la Antena 3 CNN, de ce erau prezenţi acolo.

Incendiul de la Ferma Dacilor a pornit de la mansardă. Confirmă acest lucru şi cei doi angajaţi despre care patronul complexului, Cornel Dinicu, spune că ar fi vinovaţi pentru izbucnirea flăcărilor.

Ei au povestit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN că dormeau şi că au fost treziţi de cearta dintre doi soţi, cazaţi la pensiune. Atunci au observat şi fumul care venea de la mansardă.

Şi tot cei doi angajaţi au mai făcut o precizare foarte importantă: camerele video de supraveghere au fost smulse de pe stâlpi, cel mai probabil, spun ei, ca să nu existe probe.

"Nu e adevărat. Cum se poate aşa ceva, că am dat noi foc?

Noi am lucrat acolo, am fost îngrijitori de animale, lucram pe utilaje. Cum se poate aşa ceva?

(...) Soţul a fost cumva sărbătorit acolo de Crăciun, între neamuri, în familie, între prieteni (...).

Era întuneric. Am simțit fum în cameră. M-am trezit, mi-am trezit soțul. Am auzit o femeie țipând. Am ieșit afară și am întrebat-o ce s-a întâmplat. Nu mi-a spus nimic.

Era plină de sânge pe palme și pe față. Soțul doamnei a coborât din fumul ăla de sus de la mansardă. Ea a dat în el, el a dat în ea.

De frică, eu nu am mai știut ce s-a întâmplat și am fugit de acolo.

De acolo a început focul (de la mansardă - n.r.).

Camerele de supraveghere au dispărut cu totul, că se vede cum au fost smulse", a spus femeia din cuplul suspectat de Cornel Dinică, la Antena 3 CNN.

Un incendiu devastator a izbucnit în a doua zi de Crăciun la Ferma Dacilor, o pensiune care funcționa fără autorizație de securitate la incendiu şi la care au fost găsite, în urma controalelor, o serie de nereguli.

Ultimul control a fost efectuat în 2019 și atunci s-au găsit foarte multe probleme.

Bilanțul este cutremurător: opt morţi, printre care patru copii, şi mulţi răniţi.

Un număr de 26 de persoane se aflau de Crăciun în pensiunea Ferma Dacilor.

Erau cazate în pensiune în momentul în care a izbucnit acest incendiu, care a cuprins în totalitate întregul complex turistic.