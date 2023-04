”Nu mai întreba de Raul. El este mort. E în apă!” Mesajul trimis de Ioana, mama băiețelului român de 9 ani ucis de părinți în Belgia

Apar noi detalii în cazul băiețelului român de 9 ani, ucis de părinții săi și aruncat într-un lac din Belgia. Sora lui Raul a povestit ce s-a întâmplat, de fapt.

Sursa foto: Captură foto Antena 3 CNN

La începutul anului 2023, familia, care este din Mediaș, anunță că vrea să se întoarcă în România. Raul și sora lui, de 11 ani, dispar total din școală. Cei doi au crescut mulți ani, în România, fără mama lor. Bunica era cea care avea grijă de ei. Mama lor i-a luat în Belgia abia în momentul în care a reușit să se angajeze la o firma de procesare a cărnii din Zele.

Era supus la abuzuri de nedescris

Raul nu mai apare la școală, iar în casa ponosită din Afrikalaan, acolo unde locuia, suferă abuzuri inimaginabile. Nicu C., tatăl vitreg, îl lovea frecvent cu cureaua de piele. Sau chiar turna peste băiat apă rece sau fierbinte, atunci când Raul ”se purta urât”.

Din nefericire, la sfârșitul lunii ianuarie, lucrurile au scăpat de sub control. Raul a fost ucis. Mama băiatului a declarat inițial că nu a avut loc niciun fel de abuz în acea seară. Mai mult decât atât, susține că băiatul a căzut din pat și nu a mai mișcat. Din păcate, acesta fusese ucis în bătaie, după care tatăl vitreg a decis să ascundă cadavrul sub pat pentru câteva zile.

„Duceți-vă să găsiți pietre”

Sora lui Raul pleacă alături de mama ei din casa lui Nicu C. Dar nici atunci nu scot nicio vorbă despre moartea lui Raul. Pe 31 ianuarie însă, Nicu C. își cheamă fosta parteneră de viață și fiica vitregă la Houtdok. Bărbatul vine purtând în spate o geantă mare cu rămășițele lui Raul. „Duceți-vă să găsiți pietre”, ordonă bărbatul. Cele două stau și privesc o scenă dureroasă, în care geanta în care zăcea trupul fără viață a lui Raul se scufundă sub apă și dispare în adâncuri.

„Deodată nu l-am mai văzut pe Raul în timpul apelurilor video”

Însă tatăl vitreg și mama lui Raul își continuă viața, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.

„Deodată nu l-am mai văzut pe Raul în timpul apelurilor video”, spune Marius, unchiul lui Raul și fratele Ioanei, care trăiește în Castrop-Rauxel, Germania. „Mama întreabă mereu: Unde este Raul? Pot vorbi cu el? Sora mea răspundea că doarme. Sau se joacă afară. Întotdeauna avea o scuză”.

Mai mult decât atât, pe rețelele sociale, Ioana, mama lui Raul, se comportă absolut normal. Postează fotografii cu fiul ei zâmbitor, fotografii de la o petrecere... Iar tatăl vitreg sare la înaintare pe Facebook cu selfie-uri și citate filozofice.

„Nu mai întreba de Raul. El este mort. E în apă”

Totul a fost bine până în momentul în care o soră de-a Ioanei, mai mică, îi trimite un mesaj în care o întreabă de ce Raul nu a mai fost văzut de atâta timp.

„Nu mai întreba de Raul. El este mort. E în apă”, a răspuns ea, după cum povestește Marius, fratele celor două femei.

Familia femeii mai primește, însă, un mesaj tulburător. „Spunea că se duce acasă și își va lua viața împreună cu fiica ei”.

”Nu am mai auzit de ea, eram cu toții în panică pentru că Raul era mort și credeam că și ele erau moarte”

Apoi, Ioana și-a închis telefonul.

”Nu am mai auzit de ea, eram cu toții în panică pentru că Raul era mort și credeam că și ele erau moarte”, își amintește Marius.

Familia a sunat imediat la poliție, iar mai mulți membri ai familiei pornesc către domiciliul acestora. Din fericire, le găsesc pe mamă și pe fiică în viață.

A dar vina de fostul partener

În timpul unui interogatoriu al autorităților, Ioana recunoaște că Raul este mort. Însă dă vina pe fostul ei partener, care ar fi fost agresiv cu ea și ar fi amenințat-o. În ciuda declarațiilor, judecătorul hotărăște să o aresteze sub suspiciunea de omor din culpă, agresiune și ascunderea cadavrului.

Jurnaliștii belgieni, citați de libertatea.ro, susțin că Ioana s-a comportat în toată această perioadă impasibil, fără a arăta niciun fel de emoții. Chiar și în momentul în care a fost anunțată că trupul fiului ei a fost găsit într-o geantă sport, pe fundul apei, femeia nu a vărsat nicio lacrimă.

„La un moment dat i-am spus să tacă, pentru că nu mai puteam asculta”

Familia lui Raul a reușit să înregistreze și o conversație telefonică recentă cu tatăl vitreg, fugar.

„Nu știu nimic”, spunea bărbatul din locul unde se ascundea, o tabără de romi din orașul olandez Bakel. De acolo a fost arestat cu câteva zile în urmă.

Sora lui Raul, micuța Ioana, a fost dusă în familie, în Germania, de o echipă specializată. Însă traumele prin care a trecut sunt greu de descris.

„La un moment dat i-am spus să tacă, pentru că nu mai puteam asculta”, spune unchiul din Germania. „Toată lumea plânge, toată lumea este devastată.”