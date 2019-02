Război între Apa Nova și Ministerul Sănătății. Sorina Pintea anunță o anchetă în scandalul apei potabile din București

Este război în toată regula între Ministerul Sănătății și Apa Nova, în scandalul calității apei potabile din București.

Ministrul Sorina Pintea spune că procolul cu Apa Nova, privind comunicarea pe această temă, va fi denunțat unilateral și acuză voalat faptul că Apa Nova a ascuns rezultatele neconforme ale analizelor efectuate, făcând publice doar o parte din ele.

”Aș dori să comentez despre acuratețea acestor analize. Personalul DSP a prelevat probe din cinci locuri, sectoarele 5 și 6. Pe site-ul Apa Nova este o analiză a unei probe din sectorul 1. Nu am văzut nicăieri analize prelevate din sectoarele 5 și 6. Când am primit raportul de la DSP, cred că Ministerul Sănătății a luat cea mai bună decizie. Când se sesizează depășirea de parametri, furnizorul este obligat să anunțe DSP și autoritatea publică. Faptul că s-a făcut clorinarea, foarte bine. De ce s-a făcut, înseamnă că erau probe neconforme. Filmul îl vor stabili specialiștii. Ministerul Sănătății a cerut o anchetă privind modul în care s-a făcut această comunicare. Ministerul Sănătății veghează la sănătatea publică. Fiecare trebuie să ne facem treaba. Întrebări vor pune probabil alții. Sunt niște lucruri....asta e. DSP a sesizat Apa Nova în privința problemelor. Am cerut denunțarea unilaterală a convenției, nu mi se pare normal să avem înțelegeri cu furnizori, atât timp cât vorbim de siguranța populației” a spus Sorina Pintea la Antena 3.

Directorul general adjunct al Apa Nova, Epsică Chiru, a declarat că nivelul de clor liber rezidual a înregistrat valori de 0,2 - 0,4 mg pe litru față de limitele legale de 0,1 - 0,5 mg/litru și că au existat „diferențe clare între analizele Apa Nova și cele ale DSP București”.

Precizările oficialului Apa Nova vin după ce Ministerul Sănătății a dat publicității aștăzi rezultatele analizelor probelor de la Direcția de Sănătate Publică.



„În jurul orei 17.30 au apărut primele rezultate la probele în regim de urgență de DSPMB, valorile determinate pentru clorul liber rezidual și clorul total nu corespond limitelor stabilite de legislația în vigoare: SLD(sub limita de detecție în toate 5 punctele de recoltă pentru clorul rezidual liber (CMA 01-05mg/l) și 1,27 mg/l, 1,37 mg/l, 1,75 mg/l, 2,73 mg/l pentru clorul total”, se arată în documentul prezentat de Ministerul Sănătății, astăzi, și datat 30 ianuarie.