Rusia pregăteşte un nou atac după negocierile ruso-ucrainene. Tancurile ruse au ajuns la marginea de nord-est a Kievului | "Nu ne vom preda"

„Ne apărăm ţara pentru a 15-a zi. Ne-am ridicat. Armata ucraineană ripostează atacurilor în zonele cheie.

Datorită militarilor noştri, gărzii naţionale, grănicerilor, poliţiştilor şi tuturor celor care s-au alăturat apărării.

Nu am devenit sclavi şi nu o vom face niciodată, pentru că acesta este spiritul nostru şi acesta este destinul nostru”, a subliniat Volodimir Zelenski.

În cele 15 zile de război din Ucraina, 71 de copii au murit și peste 100 de copii au fost răniți. Anunțul a fost făcut de comisarul pentru Drepturile Omului în Ucraina, Lyudmila Denisova.

Pe de cealaltă parte, ministrul de externe al Rusiei a respins ca propagandă revărsarea de furie a Ucrainei și a Occidentului în legătură cu bombardarea unei maternități din Mariupol.

Serghei Lavrov a spus că „nu este prima dată când vedem strigăte jalnice cu privire la așa-zisele atrocități comise de armata rusă”, potrivit unui traducător BBC, înainte de a condamna presa occidentală pentru că este prea „emotivă”.

Videoclipul de la spital după bombardament a arătat în mod clar că acolo erau atât pacienți, cât și personal, inclusiv femei gravide care au fost evacuate din spital.

Tancurile ruse erau joi la marginea de nord-est a capitalei ucrainene Kiev, pe care trupele ruse încearcă să o încercuiască după ce au intrat în suburbiile sale de la nord şi vest, transmite France Presse.

Cu toate acestea în zona localității Skybyn din periferia Kievului, mai multe tancuri au fost vizate de tiruri ale armatei ucrainene, care încearcă să încetinească avansul acestui convoi.

