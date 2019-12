Razie de amploare în Capitală. 28 de șoferi au rămas fără permis de conducere. Polițiștii au dat amenzi în valoare de peste 56.000 de lei!

Foto: Politia Romana/Facebook

Poliţiştii Brigăzii Rutiere au aplicat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, amenzi de peste 56.000 de lei în Bucureşti, fiind reţinute 28 de permise de conducere, informează reprezentanţii instituţiei.



Conform sursei citate, poliţiştii Brigăzii Rutiere au acţionat pe principalele artere ale municipiului Bucureşti pentru asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă rutieră, reducerea riscului rutier în rândul tuturor participanţilor la trafic şi combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive.



"Au fost aplicate 112 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 56.000 lei, şi au fost reţinute 28 permise de conducere, cele mai multe pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, nerespectarea regimului legal de viteză şi pentru nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului electric. De asemenea au fost retrase patru certificate de înmatriculare. În cadrul activităţii de control, poliţiştii rutieri au întocmit două dosare de cercetare penală, ambele pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa băuturilor alcoolice", au anunţat, sâmbătă dimineaţa, reprezentanţii Brigăzii Rutiere.



De exemplu, un bărbat de 34 de ani, care a condus un autoturism pe şoseaua Bucureşti-Ploieşti, nu a oprit la semnalul regulamentar efectuat de poliţişti, astfel că s-a procedat la urmărirea acestuia, fiind oprit, în cele din urmă, în zona bulevardului Aerogării. Persoana în cauză a fost testată cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul autoturismului fiind condus la sediul INML pentru recoltarea probelor biologice. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală.



De asemenea, un alt bărbat, de 40 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Ion Mihalache sub influenţa băuturilor alcoolice, a fost testat cu aparatul Alcooltest, valoarea indicată fiind de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost condus la sediul INML pentru recoltarea probelor biologice, întocmindu-se dosar penal.



Totodată, poliţiştii au depistat un tânăr de 23 de ani, care a condus un autoturism pe Calea Crângaşi sub influenţa băuturilor alcoolice. Cel în cauză a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 0,33 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost sancţionat cu 1.305 lei, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 zile.



Brigada Rutiera organizează astfel de activităţi permanent pentru menţinerea unui climat de siguranţă rutieră pe drumurile publice din Capitala.