Răzvan Dumitrescu, replică pentru PNL: Ridicolul nu are limite

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a comentat anunțul PNL, de a ieși în stradă, după decizia CCR.

”Ridicolul nu are limite! Dupa decizia CCR, PNL vrea sa sesizeze...Comisia de la Venetia!!! Danca dixit! Comisia asta este organ consultativ in timp ce deciziile CCR sunt obligatorii. Avand in vedere logica sublima etalata, iata si alte cateva entitati ce ar putea fi sesizate: DIICOT, NASA, ONU, Comitetul Intergalactic Calea Lactee, CIA, Cico, Coca Cola... Daca aveti alte propuneri, nu ezitati!” a scris Răzvan Dumitrescu pe Facebook.