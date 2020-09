Reacția lui Raed Arafat cu privire la pacienții cu handicap umiliți între spitale. Ce se va întâmpla cu numărul de cazuri în viitor

”Situații în care apar infecții colective în azilele de bătrâni, în centrele speciale, cu persoane care sunt cu probleme speciale, noi le-am abordat altfel. Adică, am trimis o echipă medicală de evaluare la fața locului, verifică la centru care e situația și triază persoanele. Cele simptomatice sunt duse mai departe la spital, cele asimptomatice pot rămâne acolo sau li se găsește un loc de izolare față de ceilalți.

Astăzi au fost duși 27 de pacienți, dintre care 8 s-au întors la centru, restul au rămas internați, ei fiind pacienți foarte speciali și cu nevoi speciale, iar mâine, restul care sunt încă la centru, 17 persoane, s-a decis să meargă o comisie, să îi examineze acolo.

Iar când apar astfel de probleme și asta îi transmit colegului care a vorbit, știu toate numerele de telefon: al centrului de comandă, al centrului operațional de la Ministerul Sănătății, al tuturor. Nu îi oprește nimeni să dea un telefon să ne anunțe. Nu avem de unde să știm ce se întâmplă în fiecare colț al țării, dacă nu ne anunță. Puteau astăzi să ne sune și să ne anunțe”, spune Raed Arafat.

Medicul povestește că, inclusiv în Capitală, cei de la unitatea mobilă de Radiologie de la Spitalul Marius Nasta, au mers în unitățile unde au apărut cazuri multiple de coronavirus pentru a evalua situația la fața locului.

”I-am dus la spital doar pe cei ce necesitau internare”, spune medicul.

Ambulanţier revoltat după ce a aşteptat ore întregi cu bolnavii de COVID în maşină: "Să vină Arafat să rezolve problema"

Răzvan Dumitrescu a prezentat în cadrul emisiunii Subiectiv o filmare făcută în curtea unui spital din Slatina, acolo unde mai multe ambulanţe cu pacienţi Covid au stat ore întregi pe loc. Revoltat de situaţie, un ambulanţier a povestit calvarul prin care au trecut atât el cât şi bolnavii.

"Sunt opt bolnavi, doi la noi şi ceilalţi sunt la colegi. Nu se poate, e ceva strigător la cer! De două ore stăm aici. Ni s-a spus că spitalul nu-i primeşte, noi stăm aici ca proştii. Să vină domnul Raed Arafat să rezolve situaţia odată că nu se mai poate!", strigă revoltat un ambulanţier îmbrăcat din cap până în picioare cu un costum de protecţie împotriva Covid.

Ambulanţierul şi colegii săi au transportat de la alte spitale pacienţii, care acum nu mai erau preluaţi de medicii spitalului. "Aşteptăm să vedem unde o să-i ducem, bolnavi cu handicap, oligofreni, făcuţi pe ei, nu se poate aşa ceva. Uitaţi-vă, stăm de nu ştiu câte ore, avem şi noi nevoi, suntem oameni, nu?", spune ambulanţierul.

"Nu se poate, nu e posibil aşa ceva. Este al doilea rând de pacienţi, ceilalţi sunt la Caracal, şi mai urmează încă unul", se revoltă bărbatul.

”Eu de la început am spus că vor fi creșteri, sperăm să le ținem sub control”

Raed Arafat a vorbit, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei și despre numărul record de cazuri de coronavirus raportat miercuri. Acesta susține că, în opinia domniei sale, numărul de cazuri va crește după începerea școlii și după alegeri.

”Eu de la început am spus că vor fi creșteri, sperăm să le ținem sub control. Singura modalitate de a le ține sub control este respectarea regulilor. Și vedeți că în ultima perioadă sunt unii care ne ceartă că de ce le cerem să intre în secția de vot cu mască. Și care spun că ei nu vor. Vor să voteze dar nu vor să intre în secția de vot cu mască.

”Sunt unii care nu au înțeles ce se întâmplă în jurul lor”

Deci când auzim astfel de aberații, clar că sunt unii care nu au înțeles ce se întâmplă în jurul lor. Vrem să controlăm situația, chiar într-o situație în care există risc să crească numărul cazurilor, singura soluție este respectarea regulilor: purtarea măștii, distanțarea și dezinfectarea.

Deci eu sper că prin măsurile de control, dacă sunt respectate, sper ca totuși această creștere să rămână una controlabilă. Să nu avem o creștere majoră. Dar, bineînțeles, nimeni nu poate să prezică acest lucru. O să vedem cum o să fie”, a declarat Raed Arafat.