Reacția sfâșietoare a asistentelor care s-au ocupat de Mihai Constantinescu, la auzul veștii că artistul a murit: „Era jale acolo”

Foto: Antena Stars

Moartea lui Mihai Constantinescu a adus lacrimi și în rândul asistentelor de la Spitalul Floreasca.

„Toate asistentele erau cu șervețele la ochi și plângeau, era jale lângă Mihai, pe lângă pat, nu mai știam ce să facem. La un moment dat ni s-a părut că respiră, Simona a zis că nu e mort...groaznic, mi-a rămas o imagine tristă, dar am avut onoarea să-l cunosc. Mi-a spus că vrea să îl cunun, că vrea să o ducă pe Simona la altar. Nu mă gândeam vreodată că o să am cinstea și onoarea să le pun cununiile pe cap. Simona a stat la căpătâiul lui până în ultima clipă, e un om deosebit. Simona a avut a doua casă la spital, a stat ore întregi. Am pierdut un om deosebit”, a spus Marilena Adam la emisiunea „Agenția VIP”.

Mihai Constantinescu a murit, marţi seară, la vârsta de 73 de ani, la Spitalul de Urgenţă Floreasca, unde era internat din luna mai.