Andrew Tate, după ce s-a spus că ar avea o boală incurabilă: "Voi supraviețui încă 5000 de ani"

După ce medicii lui Andrew Tate, atât în ​​România, cât și în Dubai, ar fi menţionat în documentele medicale că bărbatul ar avea o leziune pe plămânul drept superior, descrisă ca o „afecțiune gravă de sănătate”, acesta a reacționat printr-o postare pe contul său de Twitter.

”Nu am cancer. Plămânii mei au exact zero daune cauzate de fumat. De fapt, am o capacitate pulmonară de 8L și semnele vitale ale unui sportiv olimpic. Nu am decât o cicatrice pe plămân de la o luptă veche. Adevărații războinici sunt marcați atât în ​​interior, cât și în exterior", a scris Andrew Tate pe Twitter, cu toate că medicul său a explicat că leziunea ar putea fi un semn al unei tumori carcinoide, respectiv un tip rar de cancer cu creștere lentă.

De asemenea, bărbatul a continuat să clarifice situaţia şi în comentarii. Andrew Tate a spus că va supravieţui cel puţin încă 5000 de ani.

"Ca unul dintre cei mai influenți bărbați de pe fața planetei, este important pentru binele umanității să trăiesc cât mai mult posibil. La nivelul actual de putere, estimez că voi supraviețui cel puțin încă 5000 de ani.Având în vedere acest lucru, îmi iau foarte în serios îngrijirea medicală", a precizat luptătorul.

I do not have cancer.



My lungs contain precisely 0 smoking damage.



In fact,



I have an 8L lung capacity and the vital signs of an Olympic athlete



There is nothing but a scar on my lung from an old battle.



True warriors are scarred both inside and out. pic.twitter.com/VpLHWp20Fg