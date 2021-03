Prima reacţie a Elenei Udrea după decizia instanţei: ''Nu poţi fi fugar cu atâţia ani de condamnare în spate''

Curtea de Apel București a respins astfel cererea procurorilor DNA de plasare a Elenei Udrea sub control pentru a nu fugi din țară.

Elena Udrea a fost condamnată la 8 ani de închisoare în dosarul privind campania electorală din 2009.

''Este o decizie care mă lasă exact aşa cum eram. Complet liberă am fost, asta am spus şi în faţa instaţei, nu s-a întâmplat nimic nou care să justifice cererea pe care DNA a făcut-o.

''De doi ani m-am întors de bunăvoie în ţară, fiind plecată din motive care s-au arătat că au fost întemeiate''

Deciza din Gala Bute este clar constatată ilegală în acest moment, deci m-am întors de bunăvoie. De doi ani sunt aici. Am ieşit din ţară, m-am întors. Nu am niciodată intenţia să plec (...) Ce apăruse nou care să facă instanţa sau pe procurori să îi facă pe creadă, că eu aş intenţiona să plec din ţară, după ce am venit de bunăvoie, având trei dosare penale pe rol, adică nu am venit şi am căpătat trei dosare. Având trei dosare am venit de bunăvoie şi de doi ani de zile stau în faţa instanţei, în faţa tuturor instanţelor la care trebuie să mă prezint.

Eu sunt un om raţional. Când am venit în ţară având trei dosare pe rol făcute de DNA, am luat în calcul toate variantele, aşa nu mă întorceam. Puteam să aştept rezultatul în afara ţării.

''Nu este o soluţie, clar, să fii fugar cu atâţia ani de condamnare în spate''

Mult mai bine este să rămân în ţară şi să încerc să obţin o soluţie de achitare în acest dosar la Înalta Curte, pentru că este atât de aberantă condamnarea, încât nu cred că are cum să ţină la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, plus că am obţinut o primă victorie la Curtea Europeană de justiţie în dosarul Gala Bute ieri, asta înseamnă şi că acest dosar se va rejudeca, deci am toate motivele să rămân în ţară şi să obţin soluţiile favorabile şi corecte în dosarele în care mă chinui de şase ani şi să mă lupt cu cei de la DNA. Ce a fost cel mai important astăzi nu este lucrul acesta pe care îl discutăm noi acum, pentru că procurorii au spus acolo tot felul de bazaconii.

''Doamna judecător împreună cu procurorul care mi-a făcut dosarul au câştigat sume foarte mari din vânzarea unor cărţi''

Ce a fost cel mai important a fost faptul că avocatul meu, a găsit că doamna judecător a scris cărţi de-a lungul ultimilor ani, a scris cărţi împreună cu procurorul care mi-a făcut dosarul şi au şi câştigat sume foarte mari din vânzarea acestor cărţi, ceea ce face ca dânsa să fie incompatibilă în a judeca dosarul întocmit de procurorul Bulancea. Dosarul de astăzi este conexat la dosarul iniţial făcut de domnul Bulancea la care am fost condamnată. Am refuzat completul de astăzi. A fost judecat de un domn judecător care şi dânsul este coautor la aceste cărţi, care şi dânsul s-a abţinut.

A fost judecată acţiunea de o altă judecătoare pe care acum o să o verificăm dacă nu şi dânsa este coautoare la aceste cărţi care s-a vândut pe bani foarte mulţi. Spre exemplu, înţeleg ce anul trecut, în timp ce noi ne judecam în acest dosar în iunie 2020, doamna judecător împreună cu domnul Bulancea publicau ediţia aniversară a cărţii respective care se vinde cu 739 de lei'', a spus Elena Udrea, vineri, în exclusivitate la Antena 3.

