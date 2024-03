Reacția MAE, după atacul terorist de la Moscova: "România condamnă orice formă de terorism. Condoleanțe familiilor victimelor"

Reacția MAE, după atacul terorist de la Moscova: "România condamnă orice formă de terorism"

Ministerul Afacerilor de Interne din România condamnă atacul terorist de la Moscova.

Este a doua reacție a României, după atacul terorist de la Moscova, unde 115 persoane au murit, iar alte 125 sunt spitalizate cu răni grave.

"România condamnă cu fermitate orice formă de terorism și toate atacurile împotriva civililor. Condoleanțe familiilor victimelor atacului terorist de la Primăria Crocus din Moscova", potrivit mesajului transmis de MAE pe rețeaua de socializare X.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a afirmat că, în România, instituţiile statului lucrează pentru a fi evitate astfel de tragedii.

”Condamn orice formă de terorism și, fără îndoială, în astfel de situații, gândurile se îndreaptă către familiile care au avut de suferit, pentru care îmi exprim toată empatia.

Poate că și astfel de momente ar trebui să ne facă să observăm nivelul de siguranță din România și Poliția, alături de alte instituții care contribuie la aplicarea legii de la Poliție, Justiție, Serviciile de Informații, contribuie din greu și muncesc în fiecare zi ca să trăim într-o țară sigură”, a declarat Cătălin Predoiu, ministrul de Interne.

