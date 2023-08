"Credeam că le-am văzut pe toate" | Reacţia unui medic când a primit o solicitare bizară de la părinţii unui bebeluş

Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov, a povestit cum a primit o solicitare de la părinţii unui bebeluş pentru a putea fi botezat. Drept dovadă i s-a prezentat şi o adeverință care arată că aşa solicită Patriarhia, document care se încheia cu mesajul „Doamne ajută”.

Sursa foto: Facebook Sandra Alexiu | GettyImages

Când a cerut explicații şi baza legală părinţii i-au spus că așa solicită Patriarhia și așa procedează ceilalți medici de familie. Drept dovadă i s-a prezentat o adeverință care se încheia cu mesajul „Doamne ajută”.

„Când credeam că le-am văzut pe toate, primesc solicitare de adeverință că un sugar e sănătos, ca să poată fi botezat. Am solicitat suportul legal. Am primit informația că așa e legea de la patriarhie și să fac bine sa respect legea, că așa fac toți ceilalți medici, nu crâcnesc. Am primit și o adeverință drept exemplu, drept dovadă (lumească) de incompatibilitate a legii patriarhiei cu legile celelalte (GDPR). Semnat și cu Doamne ajută”, a povestit Sandra Alexiu pe Facebook.

În acest context, medicul Sandra Alexiu critică birocrația și se întreabă cum ar trebui să reacționeze medicii de familie în astfel de situații.

„Mai urmează ca părintele să recomande pacienților să se mute la un medic de familie care e mai binevoitor cu adeverințele. Eu acum ce să fac, să îi recomand să schimbe preotul?! Cât e adânc e întipărită în ADN gena birocrației în țara asta?”, a precizat Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de Familie Bucureşti-Ilfov.