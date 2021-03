Reacţia medicului stomatolog care ar fi abuzat mai multe femei! Ștefania Costache (Lolrelai) face noi dezvăluiri

Ștefania Costache susține că medicul stomatolog din Capitală a drogat-o și, ulterior, a dus-o în apartamentul lui, unde a violat-o.

Cazul a explodat în spaţiul public, iar numărul victimelor creşte de la o zi la alta

Sunt din ce în ce mai multe fete care au prins curaj să demaşte abuzurile la care au fost supuse. Fetele se plâng că au fost drogate şi abuzate sexual.

''Domnul dentist m-a abordat pe Instagram. Am avut o discuţie cu el. Ne-am şi văzut să vedem ce se poate face în cazul meu, eu având nişte probleme destul de mari cu dantura. Dacă în cazul meu pot fi găsită o anumită vină a victimei, să spunem că eu nu am fost destul de precaută, nu a o problemă. Ştiu opinia publică. Dacă în cazul meu se poate găsi această vină, că de ce am răspuns unui medic stomatolog pe o reţea de socializare, de ce am acceptat să mă văd cu un medic stomatolog înainte să ajung la cabinet. Există victime în momentul de faţă.

Lolrelai: ''Sunt cel puţin 10 femei dispuse să depună plângere''

Una dintre ele nu avea absolut nicio şansă să se apere. Nu putea să fie mai precaută decât a fost. Vorbim de o doamnă măritată, care nu este persoană publică şi care nu se expune în niciun fel, care a ajuns la dânsul în cabinet în urma unei radiografii într-o policlinică de stat.

Dânsa a avut parte de o întâmplare asemănătoare, doar că nu a ajuns şi acasă la domnul doctor, însă din ce îşi aminteşte, căci şi dânsa are pierderi de memorie din ce s-a întâmplat în cabinet, a fost ţinută două ore în cabinet, iar prima amintire pe care o are după ce i s-a făcut rău, după ce a avut aceeaşi stare pe care am avut-o şi eu, s-a trezit cu pantalonii desfăcuţi pe scaunul doctorului, cu părul desfăcut. Ştie că a fost pipăită, dar alte amintiri nu are şi i-a fost rău tot restul nopţii.

M-am întâlnit cu stomatologul o dată, când ne-am întâlnit să discutăm ce să facem şi o dată în cabinet când mi-a făcut un detartraj, unde totul a decurs normal.

Atât eu cât şi televiziunea nu a dat public numele presupusului vinovat. Femeile pur şi simplu s-au regăsit în experienţa mea şi sunt destul de multe şi unele dintre ele de acum şapte ani. A doua zi după ce s-a întâmplat am depus plângere. Am mers şi la INML. Aseară am aflat în direct, că nu au fost plătite analizele de Poliţie, nici până în ziua de azi.

Tânăra vrea ca stomatologul să fie arestat

Vreau să îl închidă pe domnul doctor. În momentul de faţă, la nivel moral, nu cred că mai vorbim de vreo urmă de nevinovăţie. La nivel legal, întradevăr există această prezumţie de nevinovăţie pe care din păcate noi trebuie să vedem cum o putem demonta. Vorbim de 10 persoane dispuse să depună plângere pe care eu nu le cunosc, cu care nu am luat contact niciodată în viaţa mea, care sunt pacientele domnului prin diverse metode.

Cum se apară medicul stomatolog

''Am folosit pentru partea superioară a danturii patru pufuri de Lidocaină, iar în partea inferioară, trei pufuri. Nu mi-a spus că îi este rău. După aproximativ 5 minute i-am spus să scuipe şi să clătească. A efectuat acest lucru. Am observat că scuipă destul de mult sânge în momentul ăla. În momentul acela, mi-a spus că de obicei i se face rău când vede sânge. Am continuat procedura air-flow, încă două etape, 3-4 minute fiecare. După ce am terminat intervenţia, am întrebat-o din nou dacă e bine, iar ea mi-a spus că se simte uşor ameţită. A ieşit din cabinet. M-a aşteptat pe hol până m-am schimbat, după care am coborât împreună şi am dus-o la maşină. Ea mi-a spus că este ameţită, are stări de vomă şi vede în ceaţă. Am stabilit să mergem la mine acasă cu maşine mea, întrucât trebuia să sun pe nevasta mea pe videocall. Am revenit în dormitor şi am constatat că Ştefania dormea, motiv pentru care nu am trezit-o. În jurul orei 00:30 am trezit-o, spunându-i că trebuie să meargă acasă, ea fiind de acord. Am mers în living, unde am fumat o ţigară. I-am dat un pahar de suc, după care am coborât şi am mers cu maşina mea până la clinica unde era maşina ei parcată'', a spus medicul stomatolog.

