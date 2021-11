Anchetatorii au reconstituit chipul fetiței ucise și găsite lângă cimitirul din Arad

Se pare că fetița ar fi avut între 5 și 8 ani și ar fi fost omorâtă în ultimele 48 de ore.

Anchetatorii au audiat deja mai mulți oameni, printre care și pe bărbatul care a găsit cadavrul.

Descoperirea macabră a fost făcută de un localnic ce își plimba câinele, împreună cu soția și copiii.

”A sărit direct în iarba aia mare și a venit la mine cu o labă de picior”

Patrupedul a găsit bucăți din cadavrul copilei, pe câmp.

"Ieri după-amiază am plecat cu soția cu soția, cu copilul, am plecat cu câinii la plimbare. În drum pe lângă cimitir am ținut câinele în lesă. Era ceva câine pe acolo și am zis să nu îi dau drumul că poate sare la el. După care câinele a plecat pe câmp și i-am dat drumul.

Am văzut câinele că mirosea, ținea botul în sus, mirosea ceva. A sărit direct în iarba aia mare și a venit la mine cu o labă de picior.

Am crezut că e picior de porc, picior de păpușă. După care am mers acasă și am stat...că părea real. Și am zis să merg înapoi că era ceva real acolo. Și am mers înapoi și întradevăr era picior de copil, o labă de copil. După câte am văzut, puțin incendiat.

După, când a venit poliția, a găsit cadavrul. Eu nu am mai mers la cadavru.

Horror, de groază, ce să te gândești decât că e un copil mort pe undeva pe acolo? Stai cu impresia aia, ai pe conștiință, când vezi așa ceva.", a povestit bărbatul.

Imediat bărbatul a sunat la 112.

Polițiștii spun că fetița avea 6 ani

Polițiștii ajunși la fața locului au împrejmuit zona și au găsit în scurt timp cadavrul.

În urma necropsiei, legiștii au descoperit că fetița, care a avut un sfârșit crunt, are șase ani.

Criminaliștii au ridicat probe ADN de la fața locului pentru identificarea copilei.

”S-a efectuat autopsierea cadavrului, s-a stabilit cauza morții, lovire, probabil cu un corp dur. Datează de 24 - 48 de ore. Am ridicat urme de la fața locului, de la cadavru, pentru stabilirea identității.

De asemenea, am ridicat camerele de supraveghere existente, private și publice”, au declarat surse din cadrul anchetei pentru Antena 3.

Oamenii din zonă sunt îngroziți

Criminaliștii spun că cel care a ucis copila a încercat să șteargă urmele și a incendiat cadavrul.

Oamenii din zonă spun că sunt îngroziți și le e frică să își lase copiii să mai iasă din casă.

Deocamdată, polițiștii spun că, în zonă, nu a fost semnalată dispariția vreunui copil.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru omor și profanare de cadavre.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal