Reconstituirea ultimei nopți din viața Alexandrei Măceșanu făcută de investigatori. Ce i-a făcut Dincă înainte să o ucidă. Noi dezvăluiri crunte

Anchetatorii au aflat că fata a fost legată strâns cu sfoară groasă de scheletul metalic al patului din încăpere, mobilier prins în perete cu dibluri din fier, scrie Libertatea.

"Am făcut un fel de reconstituire a ceea ce s-a întâmplat în cameră. Am comparat informațiile furnizate de Alexandra la telefon cu ceea ce puteam vedea noi, din poziția în care am stabilit că se afla polițiști din anchetă", susțin anchetatorii.

”Urmele găsite și declarațiile bărbatului ne-au condus la ipoteza că Dincă a dormit o noapte cu fata în cameră. Și a recunoscut. Ca s-o supravegheze, el a dormit în patul pe care era așezată o saltea, iar Alexandra pe jos legată strâns cu o sfoară pentru baloți de scheletul metalic al patului, de fapt de unul dintre picioarele patului”, spun investigatorii.

