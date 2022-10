Recordul unui șofer român de Dacia Spring: ”Nici măcar n-am plecat cu bateria încărcată 100%”

Deşi nimeni nu îi dădea nici o şansă să ajungă cu Dacia Spring la Berlin, un bărbat din Fălticeni a decis să își testeze mașina pentru a vedea ”cât duce”.

Mulţi apropiați i-au spus că nu are nicio șansă, mai ales că Spring-ul nu este una dintre cele mai apreciate maşini electrice din punct de vedere al autonomiei şi al puterii motorului, însă chiar și așa, bărbatul a ajuns în Germania.

În dimineața zilei de 17 septembrie, fălticeneanul și prietenul său au plecat la drum, iar pe 19 septembrie au făcut publice şi primele imagini cu maşina la Berlin.

”Nu găseam bilete de avion. M-am hotărât să iau Spring-ul tatălui din curte și să ne ducă până la Berlin.

Nici măcar n-am plecat cu bateria încărcată 100%. La ora 6,50 am plecat din Fălticeni pe traseul Piatra Neamţ – Sovata – Cluj - Oradea – Debrecen (Ungaria), unde am înnoptat.

Camera pe bord, multă voie bună, un card bancar cu vreo 1.500 lei, multe aplicații instalate. În urmă rămâneau fetele mele pe care urma să le văd peste 10 zile. Am pornit fără nici o grijă, am planificat opririle pe PlugShare.

Aşteptările privind autonomia au fost depăşite, așa că am depăşit anumite staţii/intrarea în anumite oraşe aglomerate. Am făcut încărcări la staţii unde făceam pauze şi pentru o cafea, pentru a mânca ceva, pentru relaxare.

Spring consumă 20-25 kW în rampă în zona verde și 33 kW în zona roșie, în timp ce pe pantă regenerează 7 kW.

În prima zi, am traversat Cheile Bicazului, drumul până la Sovata, de la Turda, 120 km parcurși pe o ploaie deasă, torențială în unele locuri, la radio tot amenințând cu coduri portocalii, cu alţi 159 km parcurși jumătate prin ploaie, jumătate pe uscat, jumătate cu lumini de zi, jumătate cu farurile aprinse, căldurică la 2 linii roșii, dealuri, văi, curbe, linii drepte, totul a decurs normal. 636 de km, 5 încărcări.

Singurii timpi morți au fost cele 20-25 de minute la fiecare încărcare în care oricum am fi oprit pentru a servi un sandvici, o cafea sau pentru toaletă”, a declarat Mihai Tudosă pentru Monitorul de Suceava.

Fălticeni vs. Berlin, alături de acelaşi ceas şi 1.850 km parcurși în spiritul mobilităţii electrice

”În centrul Berlinului poți accede doar dacă ai acel cerc verde unde este scris numărul de înmatriculare Environmental zone sticker. Am întrebat la o reprezentanță auto de lângă hotel, am fost îndrumaţi către sediul TUV.

A durat 1 minut, am plătit 7 euro și am văzut discul verde aplicat pe parbriz, în dreapta jos, fiind primul Spring înmatriculat în România cu Environmental zone sticker.

Am pornit spre Alexanderplatz, emoțiile creșteau în intensitate. Nu mai conta nici SoC, nici range, nici kilometraj, intrasem pe strada cu interzis, 4 semne de circulație repetitive cu exclusiv zonă pietonală, interzis oprirea.

Opresc mașina, îmi iau inima în dinți și merg la o mașină de poliție, unde erau și 8 poliţişti. Aveam harta traseului la mine și le explic că sunt din România, dintr-un oraș unde există un ceas asemănător cu cel din Berlin.

Un polițist din cei 8 se uită la fotografia cu ceasul din Piaţa Nada Florilor şi nu îi vine să creadă. În jur, puzderie de lume, turiști, grupuri.

I-am zis că doresc doar să mă apropii de ceas pentru a-i face poză alături de maşina electrică Dacia Spring. Mă întreabă Why do you want to make a photo with your car near Clock? (De ce vrei să faci o fotografie cu mașina ta lângă Ceas?).

Îi răspund: Vreau să promovez electromobilitatea cu mașina electrică printr-o călătorie de 1850 km de la Fălticeni la Berlin. Se uită 5 secunde la mine, tremuram ca varga... Ok, come here with your car!

Toţi turiştii şi poliţiştii din zonă urmăreau mişcarea noastră lentă cu 5 km/h în apropiere de ceas, ne coborâm pentru a realiza fotografii. Misiune îndeplinită! Plecăm din piața Alexanderplatz…, resetăm consumul pentru proiectul Electromobilitate şi plecăm spre Kaufland Berlin să încărcăm”, a mai povestit Mihai pentru sursa citată.