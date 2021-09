Rectificarea bugetară a fost adoptată. Premierul Cîțu anunţă ministerele cele mai bogate

Premierul Florin Cîţu a anunţat, marţi, că Guvernul a aprobat rectificarea bugetară, PIB-ul fiind reevaluat la o valoare nominală de 1,17 miliarde de lei, faţă de la 1,11 miliarde de lei la începutul anului 2021. Veniturile bugetului cresc cu 15,5 miliarde lei iar cheltuielile cu 18,77 miliarde lei.

„Primele patru ministere care primesc cei mai mulți bani la această rectificare bugetară: Ministerul Sănătății, cel al Dezvoltării, MIPE și Transporturile”, a anunțat premierul.

Pe ministere, bugetul Ministerului Sănătății crește cu 3,7 miliarrde lei, Ministerul Dezvoltării primește în plus 2,3 miliarde lei, Ministrul Investițiilor are un plus de 760 de milioane de lei, iar Ministerul Transporturilor 660 de milioane de lei, a precizat Cîțu.

Premierul a justificat creșterea sumelor alocate la fondul de rezervă al Guvernului prin solicitările primite pentru remedierea inundațiilor și altor calamități, în valoare de circa 1 miliard de lei.

Cîțu, despre demisiile miniștrilor USR PLUS: Încă analizez situația politică

Premierul Florin Cîțu a mai declarat, marți, că încă analizează situația politică, după demisiile miniștrilor USR PLUS:

„Eu în continuare mizez pe o guvernare de dreapta în România”.

„Dați-mi voie să analizez întâi situația. În momentul acesta încă analizez situația politică”, spune Forin Cîțu, întrebat când va lua act de demisiile miniștrilor USR PLUS și când va desemna interimarii.

Premierul a mai spus că încă nu a văzut demisiile.

„Când o să iau o decizie, o să anunț. Nu am luat nicio decizie în acest sens. Eu în continuare mizez pe o guvernare de dreapta în România”, spune Cîțu, întrebat dacă va demite secretarii de stat propuși de USR PLUS.

