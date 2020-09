Rectificarea bugetară a fost adoptată! Parlamentul a votat majorarea pensiilor

Proiectul pentru aprobarea OUG privind rectificarea bugetară a fost aprobat cu 242 de voturi „pentru”, 147 „împotrivă” și 11 abțineri.

Deputații și senatorii au fost de acord cu eliminarea amendamentului referitor la limitarea la 40% din PIB a datoriei publice conform metodologiei UE, pentru sfârşitul anului 2020.

Liberalii au anunțat că vor ataca la CCR decizia Legislativului. Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, spunea că votul pe rectificarea bugetară este „un act de agresiune la stabilitatea economiei României”.

Florin Cîțu: ”S-ar putea ca trecerea acestei legi să îi facă pe oameni să dea banii înapoi”

Ministrul de Finante, Florin Cîțu, aruncă bomba. Spune că, dacă amendamentul PSD va trece de Parlament, atunci pensionarii vor trebuie sa dea banii inapoi.

”Am crescut pensiile şi au fost deja plătite şi pensiile si alocaţiile cu cea mai mare sumă pe care am văzut-o la pensii şi să ştie toată lumea. În aceste amendamente nu există surse de finanţare. O acțiune care nu are niciun sens în acest moment, nu are niciun sens pentru că deja pensiile au fost crescute. Apar tot felul de alte probleme. S-ar putea ca trecerea acestei legi să îi facă pe oameni să dea banii înapoi, sunt tot felul de nebunii legislative”, a declarat Florin Cîțu.