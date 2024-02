Refugiaţiii ucraineni din România, proteste la doi ani de la începerea războiului | "Ei au nevoie de noi în continuare"

Ziua în care s-au împlinit doi ani de război în Ucraina a fost marcată şi de acţiuni ale refugiaţilor ucraineni în România. În Bucureşti, Timişoara, Constanţa şi Arad au fost manifestaţii importante, la care au participat multe femei şi copii.

Peste 500 de refugiaţi ucraineni s-au adunat, sâmbătă, 24 februarie, în Piața Victoriei, la doi ani de la izbucnirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În 10 minute, într-un spectacol de mimică, ucrainenii au spus povestea războiului și a dramei pe care au trăit-o.

Sirenele au sunat îndelung în Piața Victoriei, dar nu pentru ca era vreun pericol, ci pentru că refugiații ucraineni au vrut să arate prin ce au trecut înainte să vină în România.

Mulți refugiaţi erau însoțiți de copiii lor, care erau înfășurați în steagul Ucrainei și purtau diverse mesaje anti-război și anti-Rusia. Când au început să sune sirenele din casetofonul portabil mulți ucraineni au început să plângă.

Oamenii aveau steaguri ale Ucrainei şi pancarte pe care scria: „Stop War”, “Stand with Ukraine”, „730 days of bloddy genocide”, „Putin is a terrorist”. Unele mesaje erau în limba română.

Peste 1.000 de ucraineni care şi-au găsit adăpost în Timişoara

Zeci de ucraineni şi timișoreni au mărşăluit pe strazile din oraş în semn de solidaritate faţă de victimele razboiului. Peste 1.000 de ucraineni care şi-au găsit adăpost în Timişoara.



"Comemorăm victimele care au căzut în urma războiului din Ucraina şi vrem să ne arătăm solidaritatea faţă de oamenii care lucrează aici. Ei au nevoie de noi în continuare" - a declarat Flavius Ilioni Loga, reprezentant Asociatia LOGG, organizator al Marşului Tăcerii.



Lisa e mama unui băieţel de 5 ani care s-a refugiat în Timişoara de la începutul războiului.

"Să fiu aici este și perfect, și trist. Românii sunt cei mai amabili oameni pe care i-am întâlnit în viața mea, dar, ca fiecare, și eu mă gândesc la propria casă, îmi este dor. Doresc să-mi văd familia, prietenii, de aceea este totul foarte trist.", spune o refugiată din Ucraina.

După ce un bărbat i-a jignit pe cei care mărşăluiau paşnic în Timişoara, jandarmii l-au îndepărtat cu greutate. Tot lor, le-a dat acesta de furcă şi anul trecut, când a incendiat steagul Ucrainei arborat în fața Primăriei Timișoara.

Refugiaţii din Constanţa au mărşăluit până la Consulatul Rusiei

Sute de refugiați din Ucraina s-au întâlnit şi la Statuia Victoriei din Constanța pentru a-i comemora pe cei care şi-au pierdut viața în cei doi ani de război. De acolo au pornit într-un marș către sediul consulatului Federației Ruse.



Printre protestatari s-a aflat şi Valeria. Se gândeşte mereu la părinţii ei şi la Odesa, oraşul natal.

Oraşul de unde este nu este încă ocupat de ruşi, poate lua legătura cu familia, însă în fiecare seară se culcă cu frica că dimineaţa nu âi va mai putea contacta. În fiecare seară sunt alarme aeriene.



Comemorare a ucrainenilor şi la Arad

Prin același coșmar trec mulţi refugiați din Ucraina care sunt nevoiți să trăiască acum departe de casă."Tatăl meu a fost din primele zile ale războiului în Mariupol. A luptat, iar acum e în închisoare. De un an şi jumătate nu ştiu nimic despre viaţa lui" - mărturiseşte o altă refugiată, recunoscătoare de altfel că se află în România.."E o viaţă calmă, o viaţă bună pentru că putem trăi. Copii mei pot merge la grădiniţă, la şcoală. Avem o viaţă normală aici".

Şi în Arad, refugiaţii îşi aduc aminte ingroziti de primele momente cand a izbucnit războiul.



"Dimineata, ora 04, ne a tresrit din pat, de bubuituri. Nu înţelegeam ce e că nimeni nu ne-a spus că începe războiul. Copiii dormeau. Locuiam în regiunea de la 60 de km de Rusia. La 7 eram deja sub ocupaţie" povesteşte o altă ucraineancă fugită din calea ruşilor.



Ucrainenii au organizat mai multe acţiuni pentru a marca cei doi ani de război.

Peste 80.000 de ucraineni locuiesc în continuare în România, alungați de război.