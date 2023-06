Regele Charles al III-lea, mesaj emoţionant: "Am ajuns să iubesc România. Îi prețuiesc foarte mult pe prietenii mei de aici"

Regele Charles al Marii Britanii a salutat, cu ocazia întâlnirii pe care a avut-o vineri cu preşedintele Klaus Iohannis, relaţia specială pe care o are cu România şi a pledat pentru intensificarea în continuare a relaţiilor bilaterale.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Regele Charles al III-lea și-a început discursul susținut vineri la Palatul Cotroceni în limba română, iar la un moment dat a rostit și un vers din Eminescu. „Am ajuns să iubesc România”, a spus Majestatea Sa.

"Domnul preşedinte, doamnelor şi domnilor nu pot descrie plăcerea pe care o am vizitând încă o dată România.

Vă mulțumesc domnul preşedinte pentru cuvintele frumoase şi pentru generozitatea imensă organizând această recepție. Eu cred că au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în această ţară remarcabilă.

Când am venit aici am simțit o legătură profundă cu România. (...) Întotdeauna m-am simțit ca acasă în România. În toţi aceşti ani am avut bucuria de a putea călători prin toată ţara şi am întâlnit români din toate domeniile. Am avut astfel posibilitatea de a fi martor la prima mână a dezvoltării extraordinare care a avut lor şi care este, trebuie să spun, o mărturie a energiei, inovativităţii şi rezilienţei dumnevoastră.

"Am ajuns să iubesc România, cultura și arta, patrimoniul, istoria, peisajele și biodiversitatea"

Am întâlnit oameni şi am fost foarte impresionat de noua generație, tineri români întreprinzători, o resursă importantă, oameni care se ridică la înălţimea provocărilor lumii moderne, activi în toate domeniile, de la tehnologie la eco-turism, protecţia mediului, producerea de materiale de construcție ecologice.

Am fost inspirat de numeroșii oameni pe care i-am întâlnit, care lucrează neîncetat pentru alţii. (...) Aşa cum am mai spus, am ajuns să iubesc România", a transmis Regele Charles al III-lea.

Majestatea Sa a vorbit de legăturile pe care le are cu tinerii și cu cei care protejează monumentele istorice din România.

„Am ajuns să iubesc România, cultura și arta, patrimoniul, istoria, peisajele și biodiversitatea”, a spus regele, care a continuat în limba română cu un vers din Mihai Eminescu: „Țară de glorii, țară de dor”, a precizat Regele Charles al III-lea, rostind versurile în limba română.

"Îi prețuiesc foarte mult pe prietenii mei de aici"

"Îi prețuiesc foarte mult pe prietenii mei de aici. Le sunt foarte recunoscător multor oameni, care m-au ajutat în numeroase proiecte. (...) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, am venit în România acum mulţi ani deoarece am avut o înțelegere profundă asupra a ceea ce românii au trăit după al II-lea Război Mondial, faptul că aţi suferit atât de mult. Am vrut în mod special să reamintesc lumii lucrurile care au făcut România o ţară atât de specială. Astăzi, nu trebuie să mai reamintim aceste lucruri.

Din ce în ce mai mulţi britanici vizitează România în fiecare an şi peste un milion de români au un rol esenţial în viaţa Marii Britanii. Relațiile noastre de prietenie sunt puternice astăzi (...) şi aştept să observ şi să am contribuţia mea în consolidarea relațiilor în viitor", a încheiat regele Charles.

Șederea Regelui Charles în România se va încheia marţi, 6 iunie, cu o vizită la Viscri, în judeţul Braşov. Acolo va vizita celebra casă albastră a fundației Prinţul de Wales, transformată în centru expozițional şi de pregătire profesională, dar şi una din bisericile fortificate din zonă, urmând să participe şi la un eveniment în cadru privat.