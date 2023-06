Imagini de la dineul dat cu ocazia vizitei în România a Regelui Charles al III-lea

Președintele Klaus Iohannis l-a primit în cadrul unei ceremonii oficiale pe Regele Charles al III-lea la Palatul Cotroceni, acolo unde monarhul Marii Britanii şi-a început discursul în limba română şi a citat din Mihai Eminescu. Ce mesaj a trimis tuturor românilor.

Regele Charles al III-lea a început vineri prima călătorie oficială în străinătate după ceremonia de încoronare. Este prima vizită a regelui Charles în România după încoronarea sa ca monarh al Marii Britanii și a doua vizită externă de după încoronare.

La ceremonia oficială au fost intonate imnurile celor două țări, iar Regele Charles al III-lea a salutat garda de onoare în limba română.

Președintele Klaus Iohannis i-a mulțumit regelui Charles al III-lea pentru că a fost și este un mare prieten al României și a spus că este onorant faptul că prima vizită externă de la încoronare are loc în țara noastră.

"Majestatea Vostră bine aţi revenit în România, tara pentru care de-a lungul timpului aţi dezvoltat o afecțiune aparte. Ne onorează faptul că prima vizită în străinătate de la încoronarea Majestății Voastre are loc în ţara noastră. Pentru români acesta reprezintă un mesaj extrem de important, că legăturile cu aceste locuri rămân la fel de strânse şi după preluarea acestor responsabilități.

Vă transmit în numele tuturor românilor aprecierea şi recunoștința noastră pentru implicarea autentică în protejarea şi celebrarea unor valori care țin de însăși identitatea naționala: natura, peisajul rural din țara noastră, dar și moștenirea culturală bogată.

Localnicii povestesc cum, datorită interesului Majestății Voastre, frumusețea satelor și a tradițiilor lor a trecut granițele.

Le-ați reamintit cât de prețioase sunt tradițiile, obiceiurile, meșteșugurile moștenite de generații și faptul că acestea nu își pierd valoarea în fața erei vitezei și a tehnologiei, dimpotrivă.

Klaus Iohannis: "Vă mulțumim că ați fost și sunteți în continuare un mare prieten al României"

Fundația caritabilă a Majestății Voastre a deschis posibilitatea de a redescoperi satul românesc și de a contribui la prezervarea lui prin activități de restaurare a clădirilor sau a obiectelor prețioase, prin dezvoltarea agriculturii ecologice, protejarea zonelor montane sau readucerea la viață a unor meserii tradiționale. Ați creat astfel oportunități deosebite pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale”, a transmis Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis a adăugat că anul 2023 este unul foarte important și pentru relația dintre România și Regatul Unit.

„Celebrăm 20 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic Bilateral, prilej cu care a fost semnată Declarația comună reînnoită, care deschide calea unei cooperări intensificate între țările noastre.

Dimensiunea militară și de securitate, care reprezintă un pilon esențial al Parteneriatului Strategic, este cu atât mai relevantă în actualul context geopolitic. Sunt bucuros să evidențiez astăzi și rolul special al comunității românești din Marea Britanie, care numără peste 1,2 milioane de persoane, în dezvoltarea legăturilor româno-britanice.

Și pentru a ilustra cât de profunde sunt legăturile dintre noi, legături nu doar afective, ci și prin prisma rădăcinilor Familiei Regale, îmi vin în minte cuvintele unui sătean care, vorbind despre onoarea de a se fi întâlnit cu Majestatea Voastră, în satul său, a spus că nu a avut nevoie de nicio traducere, atât de puternice sunt aceste legături.

Vă mulțumim că ați fost și sunteți în continuare un mare prieten al României! Ne uităm cu speranță spre viitor, convinși că aceste legături vor deveni tot mai puternice și că relațiile dintre statele noastre se vor dezvolta în continuare”, a încheiat Klaus Iohannis.

Regele Charles salută relaţia specială cu România şi vrea intensificarea relațiilor bilaterale

De cealaltă parte, Regele Charles al III-lea şi-a început discursul în limba română.

"Domnul preşedinte, doamnelor şi domnilor nu pot descrie plăcerea pe care o am vizitând încă o dată România.

Vă mulțumesc domnul preşedinte pentru cuvintele frumoase şi pentru generozitatea imensă organizând această recepție. Eu cred că au trecut 25 de ani de la prima mea vizită în această ţară remarcabilă. Când am venit aici am simțit o legătură profundă cu România. (...) Întotdeauna m-am simțit ca acasă în România. În toţi aceşti ani am avut bucuria de a putea călători prin toată ţara şi am întâlnit români din toate domeniile. Am avut astfel posibilitatea de a fi martor la prima mână a dezvoltării extraordinare care a avut lor şi care este, trebuie să spun, o mărturie a energiei, inovativităţii şi rezilienţei dumnevoastră.

Am întâlnit oameni şi am fost foarte impresionat de noua generație, tineri români întreprinzători, o resursă importantă, oameni care se ridică la înălţimea provocărilor lumii moderne, activi în toate domeniile, de la tehnologie la eco-turism, protecţia mediului, producerea de materiale de construcție ecologice. Am fost inspirat de numeroșii oameni pe care i-am întâlnit, care lucrează neîncetat pentru alţii. (...) Aşa cum am mai spus, am ajuns să iubesc România", a transmis Regele Charles al III-lea.

Majestatea Sa a vorbit de legăturile pe care le are cu tinerii și cu cei care protejează monumentele istorice din România.

„Am ajuns să iubesc România, cultura și arta, patrimoniul, istoria, peisajele și biodiversitatea”, a spus regele, care a continuat în limba română cu un vers din Mihai Eminescu: „Țară de glorii, țară de dor”.

Șederea Regelui Charles în România se va încheia marţi, 6 iunie, cu o vizită la Viscri, în judeţul Braşov. Acolo va vizita celebra casă albastră a fundaţiei Prinţul de Wales, transformată în centru expozițional şi de pregătire profesională, dar şi una din bisericile fortificate din zonă, urmând să participe şi la un eveniment în cadru privat.