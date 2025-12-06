Kadîrov amenință Ucraina, după ce o dronă a lovit un zgârie-nor din Cecenia: „De mâine vor simți un răspuns dur”

Ramzan Kadîrov amenință Kievul, după ce o dronă ucraineană ar fi lovit un zgârie-nor din capitala Groznii. Liderul cecen a promis că va riposta „începând de mâine”, relatează Reuters, potrivit Agerpres.
Într-o postare pe aplicaţia Telegram, Kadîrov a anunţat că drona nu a provocat victime. El a adăugat că atacul asupra unui complex de clădiri "nu are sens din punct de vedere tactic".
"Începând de mâine şi în cursul săptămânii, fasciştii ucraineni vor simţi un răspuns dur", a scris Kadîrov într-o postare ulterioară pe Telegram.
"Doar că, spre deosebire de ei, noi nu vom comite un atac laş asupra unor ţinte paşnice."
Explosions reported in Grozny, Russian-occupied Chechnya, near an FSB building that may have been the target. pic.twitter.com/voybHBAx9t— WarTranslated (@wartranslated) December 5, 2025
Atacurile ucrainene au lovit anterior o serie de puncte din Cecenia, între care o cazarmă de poliţie şi o academie de antrenament militar.
Kadîrov a fost un susţinător vocal al invaziei Rusiei în Ucraina şi a contribuit cu forţe cecene, aminteşte Reuters.