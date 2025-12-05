Colierul cu ou Fabergé plin cu diamante, înghiţit de un bărbat, a fost recuperat pe cale “naturală” de poliţie, după 6 zile

2 minute de citit Publicat la 08:37 05 Dec 2025 Modificat la 08:37 05 Dec 2025

Medalionul din ou Fabergé este evaluat la aproape 20.000 de dolari. FOTO: Polția din Noua Zeelandă

Neozeelandezul care a încercat într-un mod neobișnuit să fure un medalion cu un ou Fabergé rar, încrustat cu diamande, în valoare de aproape 20.000 de dolari. Acesta l-a înghițit iar polițiștii au fost nevoiți să recupereze bijuteria “pe cale naturală”, potrivit BBC.

Poliția a fost chemată la bijutierul Partridge din centrul orașului Auckland vinerea trecută după-amiază, iar bărbatul în vârstă de 32 de ani a fost arestat în magazin câteva minute mai târziu. În urma unei evaluări medicale s-a descoperit că bijuteria a fost înghițită.

Medalionul din ou Fabergé, evaluat la aproape 20.000 de dolari a fost recuperat într-un mod „natural”. „Nu a fost necesară intervenție medicală”, au declarat polițiștii din Noua Zeelandă pentru BBC.

Acest lucru survine la aproximativ o săptămână după ce poliția l-a arestat pe bărbatul în vârstă de 32 de ani la Patridge Jewellers din centrul orașului Auckland, la câteva minute după ce acesta ar fi mâncat medalionul.

Prada ingerată este încrustată cu 60 de diamante albe și 15 safire albastre, potrivit site-ului web al bijutierului, și se deschide pentru a dezvălui o caracatiță miniaturală din aur de 18 carate. Bărbatul a fost acuzat de furt.

La începutul acestei săptămâni, poliția neozeelandeză a declarat că bărbatul a fost supus unei evaluări medicale și este monitorizat constant.

„Având în vedere că acest bărbat se află în custodia poliției, avem datoria de a continua să-l monitorizăm, având în vedere circumstanțele în care s-a întâmplat”, a declarat poliția atunci.

Bijuteria, inspirată din filmul James Bond

Oul Octopussy, așa cum este numit, a fost inspirat de filmul James Bond din 1983 cu același nume, care se concentrează pe un jaf elaborat al ouălor Fabergé.

Partridge Jewellers a declarat că medalionul va fi returnat companiei Fabergé, a relatat Radio NZ.

Suspectul urmează să se prezinte din nou în instanță pe 8 decembrie.

El a fost acuzat și de presupusul furt al unui iPad din același magazin de bijuterii pe 12 noiembrie și de furtul așternutului pentru pisici și al produselor antipurici în valoare de 100 de dolari neozeelandezi de la o adresă privată, a doua zi după aceea.

Fabergé este o bijuterie de renume mondial, fondată în Rusia în urmă cu mai bine de două secole, faimoasă pentru ouăle sale făcute din pietre prețioase și metale prețioase.

De exemplu, un ou Fabergé din cristal împodobit cu diamante, care a aparținut cândva familiei imperiale a Rusiei, a fost vândut la Londra pentru suma record de 30,2 milioane de dolari, scrie BBC.

Oul Winter Egg (Oul de iarnă), considerat una dintre cele mai frumoase creații ale legendarului bijutier, a fost cumpărat de un ofertant anonim marți, a anunțat casa de licitații Christie's.