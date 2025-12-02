Un bărbat a înghițit un pandantiv Fabergé de 20.000 $ în magazinul de bijuterii. Poliția l-a arestat și așteaptă să recupereze podoaba

Un bărbat din Noua Zeelandă a fost acuzat de furt, după ce ar fi înghițit un pandantiv Fabergé „James Bond Octopussy” în valoare de 20.000 de dolari americani.

Poliția a fost chemată la un magazin de bijuterii din centrul orașului Auckland, Partridge Jewellers, vineri după-amiază, după ce angajații au reclamat că un bărbat ar fi ridicat pandantivul și l-ar fi înghițit, a declarat Grae Anderson, comandantul secției de poliție din zona în care se află magazinul, relatează The Guardian.

„Echipa de patrulare din centrul orașului Auckland a intervenit câteva minute mai târziu, arestând bărbatul în interiorul magazinului”, a spus Anderson.

Documentele de inculpare confirmă că un bărbat de 32 de ani a fost acuzat de furt pe 29 noiembrie, pentru că ar fi furat medalionul Fabergé, evaluat la 20.000 de dolari americani.

Fabergé este una dintre cele mai cunoscute case de bijutierii din lume, cunoscută pentru ouăle sale imperiale rusești.

Potrivit site-ului Fabergé, pandantivul este realizat din aur galben de 18 karate și decorat cu email verde. Este împodobit cu 60 de diamante albe și 15 safire albastre.

Medalionul în formă de ou „oferă o surpriză”, în interior aflându-se o caracatiță din aur de 18k în minuatură, cu ochii din diamante negre.

Poliția nu a putut furniza fotografii ale obiectului, întrucât „nu a fost încă recuperat”.

Bărbatul a mai fost acuzat că ar fi furat și un iPad din același magazin de bijuterii pe 12 noiembrie și, în ziua următoare, a furat o litieră pentru pisici și tratament antipureci, în valoare de 100 de dolari, de la o casă privată.

Bărbatul este în arest și va fi dus în fața instanței pe 8 decembrie.