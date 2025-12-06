Clipul care a șocat internetul: Un indian a readus la viață un șarpe făcându-i respirație gură la gură

Un indian a salvat un șarpe electrocutat făcându-i respirație gură la gură. Foto: Instagram/vapianimalsrescue

Un bărbat din India a uimit internetul după ce a readus la viață un șarpe electrocutat, folosind tehnica de resuscitare gură la gură, scrie IndiaToday.

Incidentul a avut loc într-o zonă rurală din Gujarat, în timp ce mai mulți muncitori lucrau pe câmp. Rutina lor de dimineață a fost întreruptă când au observat un șarpe urcând pe un stâlp electric. În doar câteva secunde, reptila a atins un cablu de înaltă tensiune și s-a prăbușit la pământ, inertă.

Muncitorii au alertat imediat un voluntar cunoscut în zonă pentru intervenții la animale sălbatice, Mukesh Vayad, care trăiește în același sat și este adesea chemat în astfel de situații.

Vayad a ajuns rapid la fața locului și a constatat că șarpele nu mai prezenta semne de viață. Într-o încercare disperată de a-l salva, i-a deschis gura și i-a făcut respirație gură la gură, imitând procedura de resuscitare cardiopulmonară. După câteva minute, reptila a început să miște ușor, iar la scurt timp s-a târât singură spre pădurea din apropiere.

Clipul surprins la fața locului a devenit rapid viral, adunând milioane de vizualizări pe rețelele sociale.