Cât costă să îl chemi pe Moş Crăciun pentru a împărţi cadourile copiilor în 2025. Preţurile au crescut cu 20% faţă de anul trecut

Preţurile ajung şi până la 1.000 de lei. Foto: Getty Images

Să-l chemi pe Moş Crăciun să le împartă cadourile copiilor a devenit un trend în ultimii ani. Anul acesta, preţurile sunt mai mari cu 20% faţă de 2024. O singură întâlnire cu Moşul ajunge chiar şi la 1.000 de lei. Dacă vine însoţit şi de doamna Crăciun, elfi sau spiriduşi, va trebui să scoateţi mai mulţi bani din portofel. Aşa că, pentru mulţi, cea mai accesibilă varaintă rămâne închirierea unui costum.

Acasă, la sebarea de la şcoală sau grădiniţă, ori la petrecerea de la corporaţie, Moş Crăciun este chemat la finalul fiecărui an să le ofere cadouri copiilor cuminţi.

"Cel mai căutat pachet al nostru este cel cu Moş Crăciun şi Crăciuniţă. Durează în medie cam 35-45 de minute şi costă în jur de 550 de lei. Contextul actual ne-a împins şi pe noi să luăm o decizie: avem o majorare de 10%", a spus Andrei Lavinia, administratorul unei firme de evenimente.

Cu cât este mai aproape de cel autentic, creşte şi preţul. Barba naturală poate face o diferenţă de 200 de lei.

"Moşul cu barbă naturală este undeva la 500 de lei, iar cel cu barbă artificială, 300-350", a adăugat Lavinia.

Pentru 150 de lei în plus, Moşul vine însoţit de personaje. În timp ce copiii se sperie de Grinch, părinţii se sperie de preţuri.

"Eu vreau doar să-l încurc, să-i fur cadourile. Copiii se sperie când mă văd, normal. Aşa şi trebuie", a spus un Grinch.



Moş Alexandru merge în casele copiillor de mai bine de 5 ani. A luat decizia la iniţiativa fetiţei sale, când l-a întrebat dacă poate să fie el Moşul. De atunci lucrează pe cont propriu.

"Trebuie o interacţiune directă, din suflet şi din inimă. Moşul trebuie să simtă personalitatea fiecărui copil", a spus Alexandru, un Moş Crăciun.



Cea mai mare cerere este în Ajun, iar preţurile se modifică în funcţie de ora aleasă.

"Preţul pentru o vizită în ziua de Crăciun pleacă de la 500 de lei în prima parte a zilei şi poate ajunge chiar şi la 1.000 de lei", a explicat el.

Cei care vor să aducă în casă Magia Crăciunului cu buget redus aleg să închirieze costume. Preţurile pornesc de la 100 de lei pe zi.