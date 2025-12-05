SUA presează UE să respingă planul de a folosi activele Rusiei pentru Ucraina. Mertz: "Nicio șansă să le lăsăm banii americanilor"

3 minute de citit Publicat la 11:30 05 Dec 2025 Modificat la 11:30 05 Dec 2025

Cancelarul german Friedrich Merz se duce vineri în Belgia pentru a convinge guvernul acestei țări să renunțe la opoziția față de planul pentru Ucraina. Foto: Hepta

Statele Unite au făcut demersuri pe lângă mai multe țări din Uniunea Europeană pentru a bloca planurile blocului vizând folosirea activelor înghețate ale Rusiei pentru a susține un împrumut masiv pentru Ucraina, scrie Bloomberg, care citează diplomați europeni familiarizați cu această chestiune.

Conform publicației citate, reprezentanții Washingtonului au argumentat în fața statele UE că activele trebuie utilizate pentru a ajuta la obținerea unui acord de pace între Kiev și Moscova, nu pentru a prelungi războiul.

Uniunea Europeană a înaintat săptămâna aceasta o propunere care presupune ca activele imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei să susțină un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru a acoperi nevoile economice și militare ale Ucrainei pentru următorii doi ani.

Bloomberg amintește că există aproximativ 210 miliarde de euro în active rusești blocate pe teritoriul UE, iar mai multe dintre acestea ar putea fi utilizate începând cu 2028.

Biroul de presă al Departamentului de Stat al SUA nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la demersurile americane de a bloca acest plan.

SUA presează și Kievul, și aliații săi europeni

Presiunile Washingtonului menite să blocheze planul european vin în contextul în care SUA insistă ca guvernul de la Kiev să accepte planul de pace susținut de administrația americană, puternic dezechilibrat în favoarea Rusiei.

Potrivit Bloomberg, Ucraina riscă să rămână fără bani la începutul anului viitor, iar guvernul lui Donald Trump a întrerupt cea mai mare parte a ajutorului Statelor Unite pentru țara atacată, insistând ca Europa să-și asume un rol mai mare în acest sens.

Interesul Washingtonului pentru prezervarea activelor rusești este reflectat și în propunerea americană, car acești bani să finanțeze, în cele din urmă, eventuale investiții post-război conduse de SUA.

Planul american inițial în 28 de puncte a fost modificat, de la apariția sa publică, luna trecută, însă activele Rusiei constituie unul dintre principalele puncte de blocaj, împreună cu pretențiile teritoriale ale Rusiei în Donbas și cu garanțiile de securitate solide cerute de Kiev, au indicat sursele Bloomberg.

Cancelarul german Merz sfidează SUA: "Nicio șansă să le lăsăm banii americanilor"

Publicația notează că, în răspuns la presiunile americane, liderii de pe continent au fost fermi în a afirma că modul de utilizare a activelor rusești înghețate în UE este o chestiune europeană

"Nu există nicio posibilitate de a lăsa Statelor Unite banii pe care îi mobilizăm.

Guvernul american știe acest lucru și aceasta este, de asemenea, poziția de negociere a guvernului german.

Acesta este, de asemenea, consensul la nivel european. Nu există absolut nicio diferență de opinie în această privință.

Acești bani trebuie să meargă către Ucraina și să ajute această țară", a declarat joi cancelarul german Friedrich Merz.

Totuși, planul UE de a utiliza activele se confruntă și cu opoziție internă, în special din partea Belgiei, unde Euroclear deține majoritatea fondurilor.

Opoziția Belgiei, principalul obstacol în calea planului pentru Ucraina. Se mai opun Ungaria și Slovacia

Merz se deplasează vineri la Bruxelles pentru discuții cu prim-ministrul belgian Bart De Wever și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în efortul de a înlătura rezistența belgiană față de planul UE.

Cancelarul, care a fost un susținător ferm al utilizării activelor rusești pentru a ajuta Ucraina, a declarat că ia "foarte în serios" preocupările premierului belgian și că va încerca să le abordeze la întâlnirea de vineri.

Belgia susține că nu a primit încă garanții suficiente că nu va fi lăsată singură să suporte consecințele, în fața eventualelor represalii ale Moscovei.

Opoziția guvernului belgian rămâne principalul obstacol în calea aprobării planului privind activele rusești, înaintea unui summit al liderilor UE de la sfârșitul acestei luni.

Uniunea a propus garantarea împrumutului de 90 de miliarde pentru Kiev folosind bugetul blocului sau prin garanții bilaterale din partea statelor membre. Activele ar rămâne înghețate, iar Kievul ar trebui să ramburseze împrumutul doar dacă Rusia este de acord să finanțeze reconstrucția țării și să o despăgubească pentru daunele provocate de război.

Pe lângă Belgia, Ungaria s-a declarat împotriva planului, iar Slovacia a declarat că nu va susține propunerile care oferă Ucrainei sprijin militar.

Aprobarea necesită o majoritate calificată, nu o unanimitate a statelor membre.