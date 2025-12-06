40 de ani polițiștii nu au știut cine a ucis-o. ADN colectat din greșeală, a dovedit acum că ucigașul a fost un criminal în serie

Timp de aproape 40 de ani, polițiștii nu au reușit să dea de urma criminalului care a agresat sexual și a ucis o tânără de 30 de ani din Denver. Părinții femeii au murit fără să știe cine le-a omorât copilul și de ce. Însă probele strânse atunci de polițiști, o pereche de pungi de hârtie puse pe mâinile victimei, au rămas neatinse. Iar acum au oferit răspunsul pe care autoritățile îl căutat de patru decenii: o potrivire ADN cu unul dintre „cei mai prolifici ucigași în serie din Colorado”, au declarat oficialii marți, relatează CNN.

Trupul Rhondei Marie Fisher a fost găsit pe 1 aprilie 1987, pe marginea unei autostrăzi, lângă Sedalia, Colorado. Tânăra de 30 de ani fusese agresată sexual și strangulată. Ultima dată fusese văzută mergând pe o stradă din Denver, la aproximativ 40 kilometri nord de locul unde a fost găsită.

Ani de zile, detectivii au anchetat piste legate de cunoștințele cu care Fisher a locuit în săptămânile premergătoare morții ei, dar și și de mai mulți infractori în serie activi în zona metropolitană Denver între anii 1970 și 1990. În ciuda mai multor încercări investigative, inclusiv o rundă de teste ADN în 2017 care nu a identificat niciun suspect, cazul a rămas nerezolvat.

Însă, la începutul acestui an, Unitatea de Cazuri Nerezolvate a biroului șerifului a realizat o „revizuire cuprinzătoare a tuturor probelor” și a decis să testeze ultimele două obiecte rămase: pungi de hârtie pe care polițiștii de atunci le-au pus pe mâinile lui Fisher cu decenii în urmă, la locul crimei.

„Acele pungi de hârtie au fost păstrate și nu au fost atinse timp de 40 de ani, așa că ideea este că orice celule de piele de pe mâinile ei s-au transferat și pe interiorul acelor pungi maro,” a spus Shane Williams, unul dintre criminaliștii implicați în caz, într-o conferință de presă marți.

Williams a explicat că, la acea vreme, pungile nu fuseseră folosite cu scopul de a colecta probe ADN. „ADN-ul nu era o știință cunoscută sau utilizată în 1987… medicul legist nu ar fi procedat pentru acest scop, dar, din fericire, au făcut-o, astfel încât să putem rezolva acest caz”, a adăugat el.

Ucisă de un criminal în serie

Rezultatele au condus autoritățile către un bărbat: Vincent Darrell Groves, un criminal condamnat care a murit în închisoare în 1996 și care a fost ulterior considerat responsabil de multiple crime în zona Denver.

„Vincent Groves este considerat unul dintre cei mai prolifici ucigași în serie din Colorado. Activitatea sa criminală violentă a vizat în principal femei vulnerabile între 1978 și 1988”, a declarat biroul șerifului.

Autoritățile au precizat că nu este clar cum l-a întâlnit Groves pe Fisher și nu există indicii că s-ar fi cunoscut. Groves fusese „considerat de mult timp un posibil suspect în acest caz, dar exista și un alt suspect potențial… și aveam nevoie de confirmarea ADN pentru a fi siguri,” a spus Michelle Kennedy, supervizor în analiza criminalității la biroul șerifului.

Detectivii cred că Groves este responsabil pentru cel puțin 12 omoruri, precum și pentru o tentativă de crimă și un act de agresiune sexuală în zona Denver, menționează biroul șerifului, adăugând că numărul victimelor ar putea fi mai mare.

Groves a fost condamnat pentru crimă în 1982, dar a executat mai puțin de cinci ani, potrivit șerifului. Ulterior, a fost condamnat pentru uciderea unei femei în Comitatul Douglas în 1988 și a altei victime într-un comitat vecin în același an.

„Deși Vincent Groves nu poate fi tras la răspundere în fața unei instanțe, sperăm că această rezolvare mult așteptată aduce răspunsuri și o oarecare liniște familiei și prietenilor Rhondei Fisher,” a spus șeriful Darren Weekly.

7 crime rezolvate în Douglas cu ajutorul probelor ADN

Oficialii au precizat că părinții și fratele lui Fisher au murit înainte ca uciderea ei să fie rezolvată, dar au discutat cu unul dintre verișorii săi, care a fost „foarte fericit că are răspunsuri.”

„Rhonda Fisher a fost mamă, fiică, soră și prietenă,” a spus Weekly. „Acest caz este o dovadă a angajamentului nostru de a urmări justiția pentru fiecare victimă, indiferent cât timp a trecut”, a adăugat șeriful.

În ultimii ani, poliția din SUA a recurs la instrumente ADN emergente, inclusiv genealogia genetică și fenotiparea ADN-ului, care poate prezice cum ar putea arăta un suspect, pentru a reactiva cazuri vechi.

„Obținerea unui profil ADN viabil de pe pungi de hârtie vechi de aproape patru decenii este extrem de rară și subliniază valoarea extraordinară a conservării meticuloase a probelor”, a transmis Biroul Șerifului într-un comunicat.

Șeriful din Comitatul Douglas a remarcat că cazul Fisher este a șaptea crimă nerezolvată elucidată de departamentul său în ultimii șapte ani, atribuind succesul progreselor în analiza ADN și valorii reexaminării probelor vechi.

Pe măsură ce știința evoluează, evoluează și capacitatea noastră de a descoperi adevărul,” a spus el. „Angajamentul nostru, față de aceste investigații și față de familiile care așteaptă răspunsuri, nu va clinti niciodată”, a adăugat șeriful.