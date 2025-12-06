Ultimele două zile la Târgul Gaudeamus 2025: lansări-eveniment, autori îndrăgiți și cărți cu reduceri de peste 50%

Târgul de Carte Gaudeamus Radio Romania, ediția a XXXII-a, la Complexul Expozițional Romexpo. Foto: www.gaudeamus.ro

Târgul de Carte Gaudeamus, cea de-a 32-a ediție, se apropie de final, dar ultimele două zile vin cu lansări-eveniment, autori îndrăgiți și reduceri generoase la cărți, perfecte pentru dăruit cadou de sărbători. Atmosfera a fost efervescentă în timpul săptămânii, iar weekend-ul îi aduce laolaltă și pe micii și marii cititori cu autorii lor preferați.

Ultimele trei zile au arătat din plin ceea ce Gaudeamus reușește an de an: să aducă laolaltă editori, autori îndrăgiți și un public divers, cu o parte importantă dedicată copiilor.

„Suntem ceea ce citim”

Public iubitor de carte există: mai mult de jumătate dintre români (54%) au citit cel puțin o carte anul trecut, iar 17% dintre români citesc chiar săptămânal, arată Barometrul de Consum Cultural.

„Nu m-am gândit niciodată la ideea că lectura poate fi un barometru personal. (...) Societatea Română de Radiodifuziune organizează acest târg de carte de peste trei decenii şi de la început până azi motivul rămâne acelaşi: credem în puterea poveştilor de a ne pune pe gânduri, de a ne aduce mai aproape unii de alţii şi uneori de a ne scoate din zgomotul zilnic. Şi nu e nevoie de festivism pentru asta, e suficient să ne adunăm aici, oameni care scriu, oameni care editează, oameni care citesc şi e bine că putem crea acest spaţiu ca aceşti oameni să se întâlnească”, a transmis Robert Schwartz, director general al Societăţii Române de Radiodifuziune, la deschiderea ediției din acest an, potrivit Agerpres.

Deși în era digitală interesul pentru carte pare uneori pus la îndoială, această săptămână a demonstrat contrariul și a confirmat datele Barometrului de Consum Cultural; oamenii vin, caută, se interesează, cumpără, răsfoiesc, discută, își fac planuri de lectură.

„Trăim într o perioadă în care atenţia noastră e mereu fragmentată. Oricare lucru care ne cere câteva zeci de minute de linişte pare un lux, dar poate tocmai de aceea lectura rămâne atât de importantă. O carte - ştim, din păcate nu rezolvă toate problemele noastre, dar ne ajută să le vedem mai limpede şi uneori e tot ceea ce avem nevoie”, a mai spus preşedintele director SRR.

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România are loc în Bucureşti în perioada 3-7 decembrie, la Pavilionul B2 al Complexului Expoziţional Romexpo. Târgul poate fi vizitat zilnic, între orele 10:00-20:00, iar accesul publicului este gratuit, potrivit site-ul www.gaudeamus.ro.

Preşedinta de onoare a ediţiei din acest an este jurnalista, scriitoarea şi analista de politică externă, Sabina Fati.

„Aş putea spune că suntem ceea ce citim sau mai scurt cărţile pe care le-am citit ne definesc pe noi, pentru că ele sunt memoria noastră, pentru că avem nevoie de această memorie să nu uităm tragediile trecutului, să nu uităm războaiele prin care am trecut, să nu uităm tristeţile dictaturii prin care am trecut, să nu uităm gulagul pe care l-au suferit bunicii şi părinţii noştri şi să nu uităm legăturile triste ale unei guvernări a României din perioada celui de-al Doilea Război Mondial cu nazismul.



Citim pentru că avem nevoie să fim mai buni. Cei care citesc sunt mai generoşi, au argumente mai multe, sunt mult mai greu de manipulat, sunt mai curioşi şi cred că curiozitatea şi cărţile ne ajută să fim nişte oameni mai împliniţi”, a spus Sabina Fati la deschiderea Târgului, potrivit Agerpres.

Ediţia din Bucureşti din 3-7 decembrie reuneşte peste 180 de participanţi şi include peste 600 de evenimente editoriale şi zeci de mii de titluri. Evenimentele se desfăşoară sub forma lansărilor şi prezentărilor de carte, proiecte editoriale, dezbateri, întâlniri cu scriitori şi sesiuni de autografe, relatează Agerpres.

La fel ca la ediţiile precedente, unul dintre spaţiile de evenimente amenajate în incinta târgului, denumit „Ion Creangă”, este dedicat preponderent celor mai tineri vizitatori.

Până duminică seară, cititorii, mai mici sau mai mari, mai au timp să treacă pe la standurile editurilor favorite, să vâneze ultimele reduceri și să descopere titluri care abia au ajuns pe rafturi.

Ultimele două zile la Târgul Gaudeamus 2025

Programul pentru ziua de sâmbătă, 6 decembrie, poate fi consultat la link- ul https://www.gaudeamus.ro/evenimente/d_2025-12-06. Cele mai importante evenimente ale zilei sunt:

Lansare de carte și sesiune de autografe cu Alec Blenche a primei ediții dintr-o serie dedicată copiilor care iubesc fotbalul, „Jurnalul unui fotbalist de buzunar” (ora 11:00, Editura Litera)

Atelier de proză pentru copii cu poeta Svetlana Cârstean (orele 11:30-13:00, Editura Prut);

Lansare „Ce a rămas din tot ce a fost. Povestea nespusă a Ninei Moica”, editat de Alin Mureşan şi Clara Mareş (orele 12:00-12:45, Editura Polirom); invitată specială: Nina Moica; participă: Clara Mareş, George Ardeleanu; moderatoare: Gabriela Avram;

Lansare „Crizele şi tentaţia autoritaristă”, de Daniel Dăianu (orele 13:00-13:45, Editura Polirom); invitaţi, alături de autor: Bogdan Murgescu, Andrei Ţăranu, Ionuţ Vulpescu; moderator: Adrian Şerban;

Lansare „Panopticum. Eseu despre tortură în secolul XX” de Ruxandra Cesereanu (orele 13:00-13:45, Editura Spandugino); invitaţi: Cristian Vasile, Bogdan Ghiu, Ruxandra Cesereanu; moderator: Paul Marinescu;

Lansare „Geopolitici cultural fluide. Explorări ale diplomaţiei culturale între practici transnaţionale şi spaţii hibride” de Oana Nasui (orele 13:00-14:00, Editura Institutul Cultural Român); participă: Oana Nasui, Luciana Ghica, Codrin Tăut;

Lansare volum de interviuri „Poate poezia salva lumea?” de Ana Blandiana; (orele 13:00-13:30, Editura Humanitas); participă: Ana Blandiana, Cristian Pătrăşconiu, Lidia Bodea;

Multiplă prezentare de carte pentru copii. Concurs de ghicitori, cu premii; Teatru interactiv (orele 13:30-14:15, Editura Arco Iris Braşov).

Lansare „Noua (super-)dezordine globală. Maga, visul chinezesc ('ZH?NGGUÓ M?NG') şi lumea rusă ('RUSSKIY MIR')” de Şerban Filip Cioculescu (orele 16:00-16:45, Editura Cetatea de Scaun); invitaţi: prof. univ. Ioan Stanomir; conf. univ. Iulian Fota, expert în relaţii internaţionale;

Lansare „Să dăruim ferestre” de Matei Vişniec (orele 16:00-16:45, Editura Arthur); participă: Matei Vişniec şi Laura Câlţea;

Lansare „Ce ne-a rănit cel mai mult a fost gingăşia” de Cătălin Pavel (orele 16:00 - 16:45, Editura Vinea); participă: Cătălin Pavel, Bogdan Creţu, Radu Vancu, Nicolae Tzone;

Lansare "România sub comunism. Paradox şi degenerare" de Dennis Deletant; (orele 16:30-17:00, Editura Humanitas); participă: Dennis Deletant, Sabina Fati, Cristian Preda;

Programul pentru ziua de duminică, 7 decembrie, poate fi consultat la link-ul https://www.gaudeamus.ro/evenimente/d_2025-12-07. Cele mai importante evenimente ale zilei sunt:

Atelier de lectură: „Întâlnire cu iarna” (orele 10:00-10:45, Editura Gama);

Lansarea volumului „Istoria secretă a Uniunii Sovietice”, de Pavlo Pravyi, tradus din limba ucraineană de către scriitorul şi traducătorul Corneliu Irod (orele 10:00-10:45, Uniunea Ucrainenilor din România);

Lansare „Literatura şi artele în România comunistă. 1948-1953”, de Cristian Vasile (orele 11:30-12:45, Ratio et Revelatio); invitaţi: Cristian Vasile, Institutul de Istorie Nicolae Iorga; Liliana Corobca, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc; Ioana Boca, director executiv Fundaţia Academia Civică; Ioan Stanomir, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti;

Lansare carte pentru copii „Marea cu ferestre” de Cătălin Pavel (orele 11:30-12:00; Editura Humanitas); vor vorbi: Cătălin Pavel, Florin Bican, Carmen Tiderle;

Lansare carte pentru copii „Petrecere cu unicorn” de Adela Maria Calistru (orele 11:30-12:00, Editura Arthur);

Lansare „Homo Imago. 'Noul profil uman în era digitală'”de Ilinca Stihi. (orele 12:00-12:45, Editura Muzeul Literaturii Române); participă: autoarea, Doru Niţescu, Armine Vosganian, Ioan Cristescu;

Lansarea volumului „Dinu Lipatti. Prezentul unei legende", coordonat de Monica Isăcescu (orele 13:30-14:30, Radio România Muzical);

„Condiţia umană” de Hannah Arendt (orele 14:30-15:00, editura Humanitas); vor vorbi: Gabriel Liiceanu, Alexandru N. Stermin;

Recomandări de carte de la Târgul Gaudeamus

În ultimele zile la Târgul de Carte Gaudeamus au fost lansate de la romane de debut până la titluri de non-ficțiune, memorialistică, volume de poezie și cărți pentru adolescenți. Mulți autori au stat minute în șir să ofere autografe și să stea de vorbă cu cititorii. Iată câteva titluri care au ieșit în evidență:

Romanul „Zsomle s-a dus” , traducere în premieră din opera lui , traducere în premieră din opera lui Laszlo Krasznahorkai , laureatul Nobelului literar din 2025, „o satiră politică hipnotică, ludică şi tulburătoare”;

„Pe urmele cancerului – Istoria de succes a oncologiei” , semnat de prof. univ. dr. Christoph Zielinski și dr. Herbert Lackner, editura Alias Publishing: Prof. univ. dr. Christoph Zielinski este unul dintre cei mai renumiți oncologi interniști din Austria. Cartea reprezintă o lucrare științifică accesibilă publicului larg, care prezintă istoria oncologiei și progresele spectaculoase din acest domeniu. Este un volum care oferă nu doar informații, ci și multă speranță, a informat Editura Alias Publishing;

„De ce privim în direcţia greşită” de Valentin Constantin, lansat la standul Humanitas: Potrivit Humanitas, cu o voce care aminteşte de tradiţia marilor moralişti europeni, Valentin Constantin priveşte cu luciditate spre mecanismele puterii, spre provincialismele care ne modelează fără să ştim, spre felul în care ne pierdem spiritul critic şi spre fragilitatea valorilor pe care pretindem că le apărăm;

„Holocaustul împotriva romilor - album de memorie şi recunoştinţă” : un omagiu adus culturii, artei, spiritualităţii rome şi o modalitate de a crea noi punţi de comunicare, a fost lansat, vineri, de Departamentul pentru Relaţii Interetnice al Guvernului României;

„Mers de voie” , semnat de criticul şi istoricul literar Dan C. Mihăilescu, editura Humanitas: „Nu sunt texte pe care Dan C. le scrie pentru el. Nu. Sunt texte care te pun pe tine, cititor, pe o orbită corectă şi îţi dau aparatul de care ai nevoie, măcar aparatul minimal de care ai nevoie pentru a pătrunde în arcanele unui text, pentru a-l descifra cum se cuvine, pentru a şti unde să pui accentul, unde să pui conul de lumină”, a spus scriitorul Radu Paraschivescu despre acest volum;

Cea de-a doua ediţie a „Tratatului de Sociologie a Comunităţilor Rurale”, semnată de sociologul Virgiliu Constantinescu, apărută la Editura Fundaţiei „România de mâine”: Virgiliu Constantinescu a mărturisit că lucrarea, două volume însumând 760 de pagini, „este rezultatul multor ani de observaţie, de cercetare de teren, de dialog cu oamenii, cu comunităţile”, dar, mai ales „o lucrare trăită”;

Târgul reprezintă și oportunitatea ideală de a cumpăra cărți, din orice gen literar, la reducere. Editura Crime Scene Press, singura editură specializată în literatură mystery & thriller din România, promite reduceri și de 50% la romane care-ți vor da fiori pe șira spinării și pe care nu le vei putea lăsa din mână.

Editura Litera mizează în acest an pe cărțile autorilor români. Astfel, editura recomandă la categoria ficțiune: „Toate cărțile”, cea mai recentă carte semnată de Igor Bergler, un thriller pasionant cu și despre cărți, spin-off al fenomenului editorial „Testamentul lui Abraham”. La categoria non-ficțiune, editura transmite că nu trebuie ratat cele două noutăți semnate de Cătălin Ranco Pițu: a doua ediție revăzută și adăugită a volumului „Ruperea blestemului. Revoluția Română din decembrie 1989” și „Revoluția Română pentru tineri”.

De asemenea, „Intelectualii și fascismul în România interbelică. Asociația Criterion”, de Cristina A. Bejan, „este un alt volum de neocolit: recurgând la jurnale, memorii și documente, autoarea prezintă cum Garda de Fier a ajuns să eclipseze liberalismul în cazul multor membri de vază ai elitei intelectuale românești din anii 1930, fiind cel mai cuprinzător studiu pe această temă scris până la ora actuală.”

Iar pentru cei care vor o lectură mai relaxantă în așteptarea sărbătorilor, Editura Litera recomandă „Carpatia” de Irina Georgescu, o invitație să redescoperim bucătăria unică, îndrăzneață și delicioasă a României.

Târgul de carte Gaudeamus este cel mai longeviv târg de carte din România, fiind organizat de Societatea Română de Radiodifuziune şi este finanţat de Ministerul Culturii. După ediția din București, Târgul de Carte Gaudeamus va avea loc și în:

Craiova: 19-23 martie;

Cluj-Napoca: 9-13 aprilie;

Oradea: 14-18 mai;

Buzău: 22-25 mai;

Braşov: 10-13 iulie;

Sibiu: 14-17 august;

Iași: 17-21 septembrie;