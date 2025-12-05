Omul din spatele miturilor: Autobiografia lui Dan Voiculescu, "Un băiat de nicăieri", prezentată la Gaudeamus 2025

Cel mai mare târg de carte din România, Gaudeamus 2025, deschide o ediție cu cifre record: peste 100.000 de vizitatori așteptați la Romexpo și peste 250 de expozanți. Printre titlurile care atrag atenția publicului se află "Un băiat de nicăieri", autobiografia lui Dan Voiculescu, publicată de Editura RAO.

Volumul este deja considerat cea mai vândută autobiografie a unui politician român și se anunță una dintre cele mai urmărite apariții editoriale ale târgului. Cartea reconstituie un traseu biografic complicat, de la copilăria modestă din Bariera Vergului la lumea afacerilor și a deciziilor publice, cu un ton sincer, introspectiv și adesea autoironic.

"Mergeam să iau șase mici și șase felii de pâine de la terasa de la bodega de la Bariera Vergului. Era un veritabil lux de duminică. Riscul de a se vinde tot înaintea mea era mereu prezent", scrie autorul în paginile dedicate copilăriei sale.

Pasajele despre anii de formare și întâlnirea cu elitele României comuniste oferă o imagine vie a epocii.

"În doar câteva ore am aflat, din aluziile transparente ale unor profesori, că eram un intrus printre fii și fiice de miniștri, secretari de stat, directori, diplomați", se mai arată în carte.

"Un băiat de nicăieri" nu este o cronică politică, ci o confesiune despre limite, alegeri și reconstrucție personală. Autorul abordează direct momentele controversate din biografia sa, inclusiv detenția, despre care vorbește fără resentiment, ca despre o perioadă de reflecție și reașezare.

Prezentarea are loc într-un context în care interesul pentru cartea românească este în creștere. Conform datelor Institutului Național pentru Cercetare Culturală și Formare, 6 din 10 români au cumpărat cel puțin o carte în ultimul an: cel mai mare procent din ultimul deceniu. În 2024, tirajele de memorii și autobiografii au crescut cu peste 30%, semn că publicul caută tot mai mult povești reale și perspective asumate.

Prezența volumului "Un băiat de nicăieri" la Gaudeamus marchează o premieră editorială.

"Nu mi-a plăcut deloc să îmi colorez realitatea. Întotdeauna m-am raportat la oameni și lucruri așa cum sunt, nu cum mi-ar plăcea să fie", scrie autorul.