Iulian Fota, despre huiduielile suveraniștilor chiar și în timpul imnului: Absolut grotesc și o lipsă gravă de patriotism

Ilie Bolojan a fost huiduit la Alba Iulia, unde au fost prezenți și susținătorii lui George Simion / foto: captură video Antena 3 CNN

Iulian Fota, analist politic și fost consilier prezidențial, i-a criticat dur pe cei care l-au huiduit pe premierul Ilie Bolojan, inclusiv în timpul intonării imnului național, la parada militară de la Alba Iulia. „Să huidui imnul mi se pare absolut grotesc și o lipsă gravă de patriotism”, a declarat acesta, luni, în emisiunea „Decisiv” de la Antena 3 CNN.

Iulian Fota susține că astfel de reacții nu au nicio scuză și reprezintă, în opinia sa, o problemă de educație și de respect față de simbolurile naționale.

„E proastă creștere, o lipsă de respect față de ei, o lipsă de respect față de Ziua Națională. Avem 364 de zile să ne ciondănim între noi, să ne luptăm pe tot felul de chestiuni. O zi pe an cred că n-ar muri nimeni dacă ar fi mutat gândul dinspre politică spre țară, spre înaintași, că mulți dintre cei care au făcut Marea Unire au murit în închisori, omorâți de comuniști. Avem atâtea lucruri pe care le-am putea să le luăm în calcul în această zi.

Eu am avertizat demagogiile astea de câțiva ani de zile, deci pe mine nu mă surprinde, mă surprinde mai degrabă reacția noastră în anumite momente, dar altfel este proastă creștere. Este o lipsă de bun-simț și nu e nevoie de Constituție ca să spună că măcar o dată pe an, când e Ziua Națională, poți să te comporți altfel”, a declarat Iulian Fota.

De asemenea, întrebat dacă e de părere că mulți români se uită către formațiunea AUR cu speranța că va reprezenta o alternativă politică sau că va aduce soluții la problemele țării, analistul politic spune că, în opinia sa, realitatea este cu totul alta.

„AUR este formațiunea cu multe atitudini anti-naționale. S-au opus sprijin pentru Ucraina, o chestiune absolut esențială, s-au opus legislației care reglementează cum să fie apărată România în chestiunea dronelor, au multe poziții anti-occidentale și pro-rusești. Deci asta este formațiunea AUR, asta este formațiunea în care unii își pun speranțele foarte bine. Le urez succes, dar măcar de Ziua Națională ar putea să se comporte civilizat, politicos, că, repet, avem 364 de zile să reglăm lucrurile”, a mai completat acesta.

El mai susține că, în momentul în care ai astfel de reacții, nu ești patriot și nu ai dragoste de țară.

„Dar ei nu au fost patrioți niciodată. Noi avem spirit practic, înțelegem și putem judeca, explicând și celorlalți unde greșesc oamenii ăștia și de ce nu putem avea încredere în ei, mai ales plecând de la comportamente de-astea, absolut, rudimentare.

Să huidui imnul mi se pare absolut grotesc și o lipsă gravă de patriotism. Dar, în general, oamenii ăștia clamează una și fac alta că, până la urmă, cea mai bună dovadă de suveranism nu au dat-o ei. Cea mai bună dovadă de suveranism a dat-o România, când, în primăvară, am spus nu și unei grupări americane, am spus nu și rușilor. Pîi când România spune nu pentru două mari puteri, asta nu e o formă că suveranitatea noastră este protejată și apărată.

E nevoie de AUR să vină să ne apere suveranitatea? Știm noi s-o facem mai bine decât ei și în detrimentul lor, pentru că, după cum s-a văzut, formula Georgescu și formulele de mai târziu nu sunt în niciun caz unele patriotice și naționale”, a încheiat Iulian Fota.

Comentariile analistului politic vin după ce premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Alba Iulia, unde au fost prezenți și susținătorii lui George Simion, liderul AUR.

În momentul în care premierul a coborât din mașină, oamenii au început să fluiere, să huiduie și să strige „Demisia”.

Huiduielile și fluierăturile oamenilor s-au auzit inclusiv în timpul intonării imnului național.