1 Decembrie live la Antena 3 CNN. Ediții-eveniment, cu Mihai Gâdea, Cătălina Porumbel și Mircea Badea, de la ora 8

28 Noi

Parada militară va putea fi urmărită live și online, pe Antena3.ro. Pe site-ul nostru veți găsi detalii despre toate manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale, dar și informații utile legale de restricțiile de trafic din centrul Capitalei.

De asemenea, pe Antena3.ro găsiți și recomandările Ministerului Afacerilor Interne pentru cetățeni, pe perioada minivacanței de 1 Decembrie, legate de ridicarea dronelor. „Recomandăm cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale, cu excepţia cazurilor în care se deţin autorizaţiile necesare, conform legislaţiei în vigoare.

Înţelegem că mulţi dintre voi folosiţi dronele pentru filmări şi activităţi recreative, dar trebuie să ţinem cont că anumite zone se află sub restricţii temporare de zbor, iar operarea neautorizată poate afecta activităţi importante desfăşurate de autorităţi şi poate pune în pericol siguranţa persoanelor'”, precizează MAI vineri într-o postare pe pagina de Facebook.