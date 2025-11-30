1 Decembrie live la Antena 3 CNN. Ediții-eveniment, cu Mihai Gâdea, Cătălina Porumbel și Mircea Badea, de la ora 8

Evenimentele de 1 Decembrie se văd live la Antena 3 CNN de la ora 828 Noi
Antena 3 CNN a pregătit o emisie-eveniment pe tot parcursul zilei de 1 Decembrie. La ora 8, Mihai Gâdea, Cătălina Porumbel și Mircea Badea vor fi live, cu toate știrile și comentariile unei zile care se anunță incendiară și care va începe cu marsurile organizate de George Simion și Călin Georgescu, la Alba Iulia.
Parada militară de la Arcul de Triumf, din București, va fi prezentat de Sabina Iosub și Radu Tudor. Transmisiunea din Piața Arcul de Triumf va începe la ora 10:00, iar parada propriu-zisă va începe la ora 11:00.
Reporterii Antena 3 CNN vor fi în miezul evenimentelor și vor relata despre momentele cheie ale paradei.
Parada de 1 Decembrie, live și online28 Noi
Parada militară va putea fi urmărită live și online, pe Antena3.ro. Pe site-ul nostru veți găsi detalii despre toate manifestările organizate cu prilejul Zilei Naționale, dar și informații utile legale de restricțiile de trafic din centrul Capitalei.
De asemenea, pe Antena3.ro găsiți și recomandările Ministerului Afacerilor Interne pentru cetățeni, pe perioada minivacanței de 1 Decembrie, legate de ridicarea dronelor. „Recomandăm cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale, cu excepţia cazurilor în care se deţin autorizaţiile necesare, conform legislaţiei în vigoare.
Înţelegem că mulţi dintre voi folosiţi dronele pentru filmări şi activităţi recreative, dar trebuie să ţinem cont că anumite zone se află sub restricţii temporare de zbor, iar operarea neautorizată poate afecta activităţi importante desfăşurate de autorităţi şi poate pune în pericol siguranţa persoanelor'”, precizează MAI vineri într-o postare pe pagina de Facebook.
Programul paradei de 1 Decembrie la București28 Noi
Ministerul Apărării Naționale a anunțat programul paradei militare organizate în Piața Arcului de Triumf din București, de Ziua Națională a României, la care vor participa peste 2.900 de militari, zeci de vehicule și 45 de aeronave.
Ceremonia oficială din 1 Decembrie va începe de la ora 11:00 cu intonarea Imnului Național și va fi urmată de defilarea detașamentelor militare și a tehnicii pe sub Arcul de Triumf.
Ministerul Apărării a precizat că la paradă vor defila structuri de la:
- Ministerul Apărării Naționale,
- Ministerul Afacerilor Interne,
- Serviciul Român de Informații,
- Serviciul de Telecomunicații Speciale,
- Administrația Națională a Penitenciarelor,
- Vor fi prezente 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 în expoziție statică,
- 45 de aeronave vor survola Capitala în timpul ceremoniei.
Pentru evenimentele de 1 Decembrie, la București vor fi prezenți și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din: Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din statele aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.
Programul din ziua de 1 Decembrie
- La ora 11:00 începe parada militară în Piața Arcul de Triumf,
- În zona Arcului de Triumf va fi amplasată o expoziție de tehnică militară, deschisă publicului până la ora 14:30 după terminarea ceremoniei,
- Drapelul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară,
- Pe navele maritime și fluviale va fi ridicat Marele Pavoaz,
- În garnizoanele unde sunt dislocate unități militare vor avea loc ceremonii militare și religioase, cu sprijinul autorităților locale,
- Militarii aflați în teatre de operații și în misiuni externe vor marca, la rândul lor, Ziua Națională prin ceremonii și activități specifice.
Ministerul Apărării face apel la înțelegerea populației, având în vedere că atât salvele de tun, cât și survolul aeronavelor pot crea disconfort sonor pentru persoane și animalele de companie.
De asemenea, este important de reținut că parada va restricționa traficul rutier pe mai multe străzi din Capitală. Cei care vor să evite aglomerația, pot urmări parada de 1 Decembrie online, pe Antena3.ro și pe Antena 3 CNN.